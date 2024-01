San Marino. Futsal: ultima d’andata con scontri interessanti per la corsa al quarto posto

In un programma che altrimenti proporrebbe binomi di pronosticabile esito, per difformi obiettivi stagionali ed attuali posizioni di classifica, il derby di Città tra Tre Penne e Murata ed ancor più Juvenes-Dogana-Domagnano mettono invece in palio punti importanti le dirette interessate – potenzialmente in corsa per centrare il quarto posto, che garantirebbe l’accesso al Main Draw senza passare dal turno preliminare.

A Fiorentino saranno i Biancorossazzurri ad aprire il programma del lunedì, incrociando il Domagnano. I Lupi conservano due punti di vantaggio nei confronti dei prossimi avversari ed arrivano da tre confortanti vittorie – inframezzate dalla sconfitta col Fiorentino, livella del campionato. Rispettivamente a quattro e sei punti dal quarto posto oggi occupato da La Fiorita, è legittimo pensare di puntare a tale obiettivo.

In mezzo però ci sono anche Murata e Virtus. I Bianconeri attendono la stracittadina del Castello, programmata a Domagnano alle 20:15. Imbattuti da quattro partite, hanno limato sei punti a La Fiorita nelle ultime tre uscite. Confermarsi anche con il Tre Penne, che pure sta facendo bene con 18 punti incamerati e la post-season pressoché al sicuro, darebbe una dimensione diversa al girone di ritorno del rinnovato progetto tecnico affidato a Cellarosi. L’ex portiere della Nazionale di San Marino dovrà fare a meno di El Attar, appiedato dal giudice sportivo.

Non dovrebbero avere problemi le prime della classe: Il Fiorentino giocherà mercoledì al Multieventi con il Pennarossa. Una superficie, quella del parquet di Serravalle, già calcata nelle ultime tre finali dagli uomini di Michelotti. Difficile pensare ad un risultato a sorpresa per un Fiorentino sin qui capace di sole vittorie e prossimo ad incrociare una squadra decisamente in difficoltà.

Stessa cosa può dirsi per Faetano e Cailungo, chiamate a scalare due montagne. Per i Rossoverdi, l’appuntamento è alle 20:15 a Dogana contro la Folgore – peraltro reduce dal turno di riposo che questa settimana tocca al Cosmos. Fronte Cailungo, sarà assente Sabatino per squalifica. Non meno proibitivo l’impegno dei Gialloblù: l’attacco meno prolifico del campionato dovrà incrociare un Tre Fiori che ha vinto solo due delle ultime cinque partite – complice un calendario che ha proposto Murata, Folgore e Juvenes-Dogana.

Non dovrà sottovalutare il proprio impegno La Fiorita, benché godrà ampiamente del favore del pronostico nella sfida alla Libertas. I Granata hanno prodotto dieci dei loro quattordici punti in classifica nelle ultime cinque giornate, quando solo il Murata – al termine di una sfida incredibile (6-5) – è riuscito a piegarli. Di contro, La Fiorita ha mosso la classifica di un solo punto nelle ultime tre giornate ed è reduce dalla sconfitta con la Virtus che ha riaperto definitivamente la corsa al quarto posto, estesa fino a Domagnano e potenzialmente alla Juvenes-Dogana. Centrare il decimo successo nel girone d’andata è per questo essenziale per il club di Montegiardino.

Gara che interesserà da vicino la Virtus, distante tre punti in classifica e che si presente con altrettante vittorie consecutive all’ultimo appuntamento del girone d’andata con il San Giovanni. I Rossoneri hanno recentemente interrotto la serie negativa di cinque partite impattando col Cosmos (3-3) e la Virtus rappresenterà un vero e proprio test di tenuta per i ragazzi di Gualtieri – che quantomeno non dovrà curarsi di Thomas Paolini, squalificato.

Questo il programma della 15° giornata: