San Marino. Futsal, via al girone di ritorno: Cosmos-Tre Penne la sfida da tenere d’occhio

Il Campionato Sammarinese di futsal riparte dal girone di ritorno, rinnovando la corsa alle posizioni di vertice – utili in funzione della postseason, in particolare le prime due piazze – e la sfida per non rimanerne fuori, con quattro squadre che oggi si giocano l’ultimo pass a disposizione.

Sul sintetico di Fiorentino si sfideranno Juvenes-Dogana e Pennarossa (20:15), mentre a seguire toccherà a Faetano-Tre Fiori (21:45). Il club di Chiesanuova vuole approfittare del turno di riposo de La Fiorita per occupare la piazza d’onore. Per riuscirci, quelli di Novembrini dovranno superare una Juvenes-Dogana imbattuta da tre partite. Nel secondo incontro, il Tre Fiori vuole tornare alla vittoria dopo il K.O. con il Tre Penne: si troverà davanti un Faetano tornato in corsa per il dodicesimo posto in graduatoria, l’ultimo che garantisce l’accesso alla postseason.

Quattro punti più giù il San Giovanni, chiamato a misurarsi con un Domagnano in serie negativa da due partite. I Lupi sono stati superati in classifica dal Tre Penne dopo aver ceduto nello scontro diretto e c’è da essere sicuri che i ragazzi di Gasperoni vorranno prontamente riscattarsi. I Rossoneri, con una sola vittoria nel girone d’andata, devono necessariamente cambiare marcia per dare concretezza al sogno playoff. San Giovanni-Domagnano sarà preceduta da Virtus-Fiorentino, sempre a Dogana. Ritorno al passato per Michelotti, allenatore campione di San Marino in rossoblù la passata stagione. Ora i pronostici sono ribaltati e la Virtus – che ha vinto quattro delle ultime cinque – cerca continuità per risalire la graduatoria rispetto al quarto posto attualmente occupato.

Ci si aspetta una gara a senso unico a Domagnano, dove andrà in scena il testacoda tra Murata e Libertas. I Bianconeri, che dovrebbero poter tornare a contare sull’apporto di Danilo Busignani, vantano il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Dati ribaltati per i Granata, che hanno gonfiato le reti avversarie meno di chiunque altro, subendo oltre cinque gol di media a partita nel girone d’andata. Peggio ha fatto solo il Faetano, con un gol subito in più.

Due i posticipi, con una sfida da tenere particolarmente in considerazione – vale a dire Tre Penne-Cosmos. Se la classifica suggerisce di puntare un caffè sul club di Città, quinta in classifica e capace di vincere tre delle ultime cinque partite, è altrettanto vero che i Gialloverdi hanno saputo esaltarsi anche in condizioni sfavorevoli nel corso di questa stagione. Quelli di Muccioli arrivano sì da due sconfitte consecutive, ma avendo affrontato seconda e terza del raggruppamento. Insomma, non manca nulla affinché quella programmata alla palestra di Acquaviva sia una gara vivace ed equilibrata. Chiudono il programma dei posticipi – mercoledì presso il Multieventi che in questi giorni ha ospitato le Qualificazioni agli Europei U19 di futsal – Cailungo e Folgore. I Rossoverdi stanno attraversando un periodo complicato, di poco migliore quello dei ragazzi di Zonzini. Per entrambe l’incontro indoor vuole essere l’occasione per tornare a ingranare in classifica.

Questo il quadro completo della 14° giornata di Campionato Sammarinese di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ORA LUOGO Juvenes-Dogana Pennarossa A1: D’Adamo – A2: Tura 27/01 20:15 Fiorentino Faetano Tre Fiori A1: Tura – A2: D’Adamo 27/01 21:45 Fiorentino Virtus Fiorentino A1: Vandi – A2: Delvecchio 27/01 20:15 Dogana San Giovanni Domagnano A1: Delvecchio – A2: Vandi 27/01 21:45 Dogana Murata Libertas A1: Zani – A2: Zaghini 27/01 21:15 Domagnano Cosmos Tre Penne A1: Ercolani – A2: Sgrignani 28/01 21:45 Pal. Acquaviva Cailungo Folgore A1: Ilie – A2: Lerza 29/01 21:45 Multieventi Turno di riposo: La Fiorita

FSGC | Ufficio Stampa