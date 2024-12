San Marino. Futsal: vincono tutte le Fab Four, Folgore e Cosmos staccano il Fiorentino

La Folgore lascia sul posto il Fiorentino risolvendo a tempo praticamente scaduto la pratica Libertas, rivelatasi molto più ingarbugliata di quello che la classifica lasciasse presagire. I Granata restano a zero, beffati dall’acuto di Casali che arriva al 2’ di recupero, quando l’1-1 stabilito dal botta e risposta tra Taddei ed Ercolani sembrava ormai consegnato agli archivi. Fiorentino che rimane sul posto, come si diceva, perché piegato dalla capolista Murata, sotto al 16’ per la rete di Paoloni ma capace di ribaltare il tutto fra il 22’ e il 40’, quando vanno a referto prima Moretti e poi Ercolani. Lo stesso Paoloni, segnando un autogol, è il firmatario – suo malgrado – del 3-1 Murata, mitigato a stretto giro da Felici, per un 3-2 che sarà anche il risultato confermato al fischio di chiusura. Vince il Murata ma vincono anche le inseguitrici. Il Pennarossa porta a termine senza particolari patemi la missione Cailungo: Baldani, con una doppietta, spiana la strada alla formazione biancorossa entro i primi 7’, prima che il Cailungo trovi il modo di accorciare, in coda al primo tempo, con Flammini. Chiesanuova risponde con gli interessi nella ripresa, quando scappa fino al 7-1. A completare questa goleada sono Maiani, Stefanelli, Gasperoni, Brighi e Ceccoli. La Fiorita spezza la striscia positiva del Domagnano imponendosi 4-1 nel secondo match di Fiorentino. Apre Matteo Chezzi, che si ripete anche per il 4-0 provvisorio dopo la rete di Baldelli nel primo tempo e l’autogol di Capone nella ripresa. Filippo Dolcini è colui che firma la rete della bandiera dei Lupi, sempre quinti ma non in grado di trarre alcun vantaggio pratico dal turno di riposo del Tre Penne, che continua a tallonarli da vicino.

Quanto alle posizioni superiori, aumenta il proprio margine sulla coppia Domagnano-Tre Penne la Virtus, cui basta il gol di Tassitano per liquidare la Juvenes-Dogana, al secondo k.o. consecutivo e costretta a certificare il sorpasso operato ai suoi danni dal Tre Fiori nell’anticipo del mercoledì. Come La Fiorita, anche il Cosmos festeggia un 4-1, quello che gli uomini di Muccioli impongono al Faetano e che porta loro in dote il sorpasso ai danni del Fiorentino. Guerra impiega 1’ per portare avanti il Cosmos, che però è costretto a registrare l’autorete del portiere Serafini nell’ultimo terzo del primo tempo. Niente che guasti la concentrazione e la determinazione dei Gialloverdi, capaci di assemblare e sigillare il loro secondo successo di fila grazie alla tripletta di Molinas, che avvia il suo show in chiusura di primo tempo e lo completa fra il 44′ e il 55’.

Questo il quadro completo della 12° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 12. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Tre Fiori A1:Tonelli – A2: Zaghini 11/12 0-3 Multieventi Cosmos Faetano A1: Lerza – A2: Zaghini 12/12 4-1 Fiorentino Domagnano La Fiorita A1:Lerza – A2: Zaghini 12/12 1-4 Fiorentino Virtus Juvenes-Dogana A1: D’Adamo – A2: Zani 12/12 1-0 Dogana Folgore Libertas A1: Zani – A2: D’Adamo 12/12 2-1 Dogana Cailungo Pennarossa A1:Tura – A2: Ilie 12/12 1-7 Domagnano Fiorentino Murata A1: Ilie – A2: Tura 12/12 2-3 Domagnano Turno di riposo Tre Penne

FSGC