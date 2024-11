San Marino Futsal: Virtus e Murata si sfidano per la vetta

Conquistata la prima posizione, la missione del Murata diventa ora quella di mantenerla. E di fronte, lunedì sera, gli uomini di Spada si ritroveranno proprio la formazione alla quale giovedì hanno soffiato la posizione più ambita: la Virtus. Quest’ultima proviene dalla prima sconfitta stagionale (dopo sole vittorie) e ha bisogno di riscattarsi per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla cima della montagna. Prospettiva che invece aumenta le motivazioni dei Bianconeri, loro invece in grado di sfruttare un’onda lunga di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro gli ex dirimpettai di classifica del Domagnano. Il big match della giornata – al quale non prenderà parte il tecnico della Virtus Matteo Michelotti per squalifica – si gioca sul parquet del Multieventi, al pari di Fiorentino-Faetano, che rappresenta l’unico posticipo dell’8° turno di campionato ed è programmato nella serata di mercoledì. I campioni in carica, ritrovata la vittoria e rimpolpata di conseguenza la propria classifica dopo un brutto periodo, cercano continuità contro una delle tre formazioni ancora all’asciutto di successi, e ferma all’unico pareggio centrato contro il Cailungo proprio al Multieventi.

L’unica gara in programma a Domagnano mette di fronte due squadre accomunate da un recentissimo ritorno alla vittoria a spese del Tre Fiori. I Gialloblù di Traviglia hanno immediatamente riscattato il k.o. con il Murata e ridotto le distanze da formazioni come Domagnano e Virtus, entrambe con una partita in più alle spalle e seriamente esposte ad attacchi di Montegiardino, specialmente i Lupi che dovranno osservare il turno di riposo. Proprio dal turno di riposo viene la Juvenes-Dogana, che ha bisogno di costruirsi una striscia positiva di risultati per dare corpo ad una classifica che ora vede i ragazzi di Levani invischiati nella zona centrale, a pari punti con il Fiorentino e con appena una lunghezza di vantaggio sul Cosmos, certamente galvanizzato dalle due vittorie di fila e a caccia della terza contro un Cailungo che vanta, al momento, soli due punti in più rispetto alla banda gialloverde. L’interessantissimo incrocio tra Cailungo e Cosmos è quello che inaugurerà la serata di Dogana, poi completata dalla sfida tra San Giovanni e Tre Penne. I Rossoneri cercano ancora il primo successo, mentre il Biancoazzurri hanno subito riscattato il passo falso con la Folgore e cercano ulteriori punti per mantenersi nella zona più alta della graduatoria, oltre che per sfruttare al meglio il turno di riposo del Domagnano. Assente per squalifica Andrea Contato.

Infine, i due incontri di Fiorentino, con la Folgore che sfiderà una delle formazioni del momento, il Pennarossa. La squadra di Falciano è motivata dal proposito di dare seguito alle due vittorie centrate con Tre Penne e Faetano; ma sono ancora maggiori le ambizioni della banda di Chiesanuova, che dopo aver detronizzato la Virtus si è portata in posizione molto prossima alla vetta, e che guarda con particolare interesse, per non dire appetito, all’incrocio fra la stessa Virtus e il Murata, in grado di portare in dote alla banda di Novembrini – a patto naturalmente che quest’ultima vinca la propria partita – vantaggi in qualsiasi caso. L’altro incontro di Fiorentino vedrà di fronte due squadre che non attraversano esattamente un periodo di grande brillantezza. Il Tre Fiori è fermo all’unica vittoria centrata all’esordio e da allora ha inanellato solo sconfitte. La Libertas, invece, non può farsi forte neppure di quell’unica vittoria, e allo stato attuale dell’arte chiude la graduatoria con un poco esaltante. La buona notizia, per Leonardo Palermino, è che il Tre Fiori non vanta sui Granata un vantaggio tale da non poter essere colmato con il primo successo stagionale, il che alza notevolmente le motivazioni della loro serata. Non sarà della partita il gialloblù Michele Casadei, che dovrà scontare la prima delle due giornate di squalifica rimediate giovedì scorso.

Ecco il programma dell’8° giornata del campionato di futsal:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 8. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO Folgore Pennarossa A1: Tura – A2: Ilie 11/11 20:15 Fiorentino Libertas Tre Fiori A1: Ilie – A2: Tura 11/11 21:45 Fiorentino Cailungo Cosmos A1: Delvecchio – A2: Sgrignani 11/11 20:15 Dogana San Giovanni Tre Penne A1: Sgrignani – A2: Delvecchio 11/11 21:45 Dogana Juvenes-Dogana La Fiorita A1: Piccoli – A2: Vandi 11/11 21:15 Domagnano Virtus Murata A1: Lerza – A2: Lanuti – A3: Zaghini 11/11 21:45 Multieventi Fiorentino Faetano A1: Zani – A2: Lerza 13/11 21:45 Multieventi Turno di riposo Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa