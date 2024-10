San Marino. Futsal: Virtus e Tre Penne col vento in poppa, Pennarossa riacciuffato nel finale

Finisce con un pirotecnico 3-3 il big match annunciato della seconda giornata di campionato. Sia Murata che Pennarossa, vincenti all’esordio, inseguivano l’en plein, ma alla fine devono accontentarsi di un punto a testa. Avanti Chiesanuova poco prima del quarto d’ora con Francioni, per un 1-0 che resisterà fino a ripresa inoltrata. Qui Moretti – che si era visto parare da Bizzocchi un tiro libero nel recupero di primo tempo – trova l’acuto che vale l’1-1, subito vanificato dal nuovo vantaggio del Pennarossa a firma di Maiani. Verri fa 3-1 e prova a mettere il sale sulla coda ad un Murata che invece inizia e perfeziona la rimonta tra il 55’ e il 57’, con reti di Ercolani e Mattioli. In testa alla classifica ci vanno provvisoriamente Virtus e Tre Penne, uniche squadre a punteggio pieno assieme a La Fiorita, che però ha una gara in meno.

L’esordio della formazione di Traviglia è scoppiettante: 9-2 al Faetano, che sul 3-0 aveva provato a risalire con la doppietta di Elattar, ma che poi si deve arrendere alle nuove mareggiate di Montegiardino. Andando con ordine, il 3-0 di cui sopra è costruito nei primi 10’ con le reti di Giuccioli, Carta e Chezzi. Quest’ultimo completerà la sua serata con altri tre centri, mentre Giuccioli farà doppietta subito dopo il 3-2 di Elattar. A segno, nel secondo tempo, anche Pellegrini e Gualandi. Zero punti per il Faetano e zero anche per la Juvenes-Dogana, sconfitta da un Tre Penne che, dopo il successo sul Cosmos, si conferma squadra in ottima forma. L’autorete di Dinatale al pronti-via sembra complicare i piani della banda di Penserini, che però rimedia subito con lo stesso Dinatale e poi, nella ripresa, piazza l’allungo da tre punti (sei in totale) con Gamba e Cola mentre la Juvenes-Dogana si inguaia ulteriormente con il rosso di Chiaruzzi. La Virtus bissa il successo d’esordio imponendo un netto 6-1 al Tre Fiori dei tanti ex, compreso il tecnico Pollini. In realtà è proprio la squadra gialloblù a sbloccare l’incontro del Multieventi con Tamagnini, ma negli ultimi minuti prima del cambio campo la Virtus rimette la sfida sui binari a sé più favorevoli grazie ai centri di Cevoli e Di Maio. Quest’ultimo apre anche lo score della ripresa, per poi lasciare spazio nel tabellino ai compagni Pasqualini, Biordi e nuovamente Cevoli.

Con un gol del proprio portiere, Gian Luca Geri, il Fiorentino risolve la pratica Cosmos (che al 48’ perde Bacciocchi per doppio giallo) nell’ultimo scorcio di gara, riscattando così la sconfitta della prima giornata e di fatto sbloccandosi nel torneo di cui è campione uscente. Il risultato finale è proprio 1-0, mentre esce il 2-2 dalle ruote di San Giovanni-Folgore e Cailungo-Domagnano. Nei primi 7’ di gara i Lupi avevano messo insieme un 2-0, frutto della doppietta di Menghi, salvo incassare la rimonta rossoverde avviata da Fellini e completata da Flammini, il tutto entro il fischio di fine primo tempo. La ripresa non riserva altre reti, e così il Domagnano frena dopo la vittoria d’esordio mentre il Cailungo muove la propria classifica portandosi a un punto. Medesimo bottino per il San Giovanni, che prima passa in vantaggio con l’autorete di Casali, poi si fa rimontare dalla Folgore (a segno due volte con Bortolotto), ed infine ristabilisce nuovamente l’equilibrio con Zonzini.

Questi gli esiti della 2° giornata di campionato:

Campionato Sammarinese di futsal 2024-25, 2. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONE ARBITRALE DATA ESITO LUOGO San Giovanni Folgore A1: Tura – A2: Lerza 2/10 2-2 Fiorentino Juvenes-Dogana Tre Penne A1: Lerza – A2: Tura 2/10 1-3 Fiorentino Faetano La Fiorita A1: Notarpietro – A2: Ilie 2/10 2-9 Dogana Cosmos Fiorentino A1: Ilie – A2: Notarpietro 2/10 0-1 Dogana Cailungo Domagnano A1: Tonelli – A2: Sgrignani 2/10 2-2 Acquaviva Murata Pennarossa A1: Sgrignani – A2: Tonelli 2/10 3-3 Acquaviva Virtus Tre Fiori A1: Lanuti – A2: Vandi – A3: Zaghini A. 2/10 6-1 Multieventi Turno di riposo Libertas

