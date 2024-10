San Marino. Gabriel Tesini selezionato per la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2025: il pilota sammarinese correrà nel campionato che è l’anticamera del Motomondiale

Gabriel Tesini correrà nella Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2025, il campionato dedicato ai piloti emergenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni nel quale i talenti delle due ruote sono chiamati a lottare per il titolo durante i round europei della serie MotoGP™.

Il sammarinese è uno degli 8 giovani piloti che sono stati scelti al termine della tre giorni di selezione andata in scena da lunedì a mercoledì a Guadix, nel sud della Spagna.

Tesini, che quest’anno si sta mettendo in mostra nell’European Talent Cup nell’ambito del Campionato del Mondo JuniorGP, dove occupa attualmente la top ten, era stato convocato all’evento insieme ad altri 119 piloti, provenienti da 36 nazioni differenti.

Dopo la scrematura operata al termine delle prime due giornate, Gabriel è tornato di nuovo in pista ieri e, al termine della giornata, ha appreso di essere stato selezionato per partecipare all’edizione 2025 del campionato che rappresenta una vetrina importante per chi aspira ad una chiamata da parte i team del Motomondiale. Tra coloro che sono passati per la Red Bull MotoGP™ Rookies Cup si ricordano, per esempio, Johann Zarco, Brad Binder, Joan Mir, Jorge Martin, Pedro Acosta e Daniel Holgado.

Tra i criteri valutati dal Comitato di Selezione, oltre ai tempi sul giro, ci sono tecnica di guida, palmares, professionalità e i risultati ottenuti in ambito internazionale.

Confermato anche l’impegno, per Tesini, nella European Talent Cup 2025.

“Sono trascorsi sei anni da quando ho iniziato a correre – il commento di Gabriel -, se mi volto indietro per guardare il mio cammino, vedo tanti obbiettivi centrati e di rilievo, alcune delusioni ma anche tantissimi sacrifici. Oggi è un giorno straordinario, il più bello della mia vita e che dà valore a tutti i sacrifici e rinunce che ogni giorno affronto.

Nono lo considero un punto di arrivo, ma un punto di partenza da cui provare a costruire qualcosa di ancora più grande.

Se oggi ho raggiunto questo nuovo traguardo lo devo anche al mio team, l’ AC Racing Team, che mi segue sin da quanto correvo in Minimoto, a tutti i tecnici dei Pata Talenti Azzurri FMI che in questi anni mi hanno insegnato e soprattutto permesso di crescere, alla mia famiglia e alla Federazione Motociclistica”.

“Sono orgoglioso di Gabriel, di tutti i risultati che abbiamo ottenuto insieme fin dal suo esordio e a quello ottenuto oggi che è straordinario – le parole di Alessandro Cassinari, patron dell’AC Racing Team-. Gabriel è un ragazzino con dei valori umani importanti, che viene da una famiglia per bene, umile e sa veramente cosa significa la parola sacrificio. Se lo è meritato tutto!

Vederlo il prossimo anno nella Red Bull MotoGP™ Rookies Cup mi dà una motivazione incredibile e farò tutto quello che mi è umanamente e tecnicamente possibile per farlo crescere ancora di più e aiutarlo a raggiungere altri traguardi in futuro”.

“Sono veramente felice di questa notizia, che non arriva come inaspettata – il commento di Alex De Angelis, Manager di Gabriel -. Inaspettati erano i risultati che è riuscito a fare quest’anno, all’esordio nel campionato e su piste che non conosceva. Vedendo quello che è riuscito ad ottenere, ero convinto che ce la potesse fare.

La Red Bull MotoGP™ Rookies Cup è l’autostrada che porta al Motomondiale, d’ora in avanti non si potrà sbagliare nulla. C’è ancora la stagione da finire e questa notizia è l’ennesima spinta per terminare al meglio le gare che mancano.

Poi capiremo cosa fare per consentirgli di arrivare ancora una volta pronto e preparato al cento per cento. Io non ho fatto nulla, se non consigliargli le cose da fare e come farle. È lui che scende in pista e la sua famiglia ci mette il resto. Complimenti a tutti”.