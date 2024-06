San Marino. Gare positive per i piloti della Scuderia San Marino con podi e vittorie da pista e rally

Fine settimana di ottimi risultati per i ragazzi del MINI Challenge Italia, che hanno portato alla Scuderia San Marino tre podi. Sul tracciato di Vallelunga Alessandro Bagnasco vince Gara 1 e arriva secondo in Gara 2, Giacomo Marchioro, invece, chiude al quinto posto della prima manche ma si riscatta nella seconda dove si posiziona sul gradino più alto del podio davanti anche a Bagnasco.

Sempre su pista weekend complicato per Luciano e Donovan Privitelio, che a Le Mans non si classificano nella prima gara e la seconda è stata annullata dagli organizzatori del Lamborghini Super Trofeo Europa a causa di molteplici problemi alle sospensioni delle vetture, che hanno optato per non far partire la gara.

Sui kart, invece, la tappa a Franciacorta del Rotax Max Challenge si conclude con un diciannovesimo posto finale per Alessandro Pedini Amati.

Soddisfazioni arrivano anche dal rally: al Rallye San Martino di Castrozza vittoria di classe Rally4 per Lorenzo Grani e Samanta Grossi su Peugeot 208, mentre nello storico secondo posto di classe 4/J2/A per la Subaru Legacy di Maurizio Pioner navigato da Daiana Darderi.

Contemporaneamente, nel fine settimana si è svolta anche la tappa del calendario CRZ 7° Zona con l’appuntamento del Rally di Regello, dove il navigatore sammarinese Mirco Gabrielli ha chiuso insieme a Tiberio Bettini al venticinquesimo posto assoluto.

Scuderia San Marino