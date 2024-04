SAN MARINO. GDC: ”ESPLORANDO LE FILIERE DELLA GEOPOLITICA INTERNAZIONALE: UN SEMINARIO DI GEOPOLITICA GLOBALE”

A seguito della conclusione del ciclo di appuntamenti di Scuola di Formazione Politica dei GDC, l’attività di approfondimento non si ferma. È con questo spirito che desideriamo annunciare la prossima serie di incontri interamente dedicati alla geopolitica. Il primo si terrà il 29 aprile alle ore 18:30, presso la sede del PDCS e in diretta streaming su ZOOM. Questo evento fornirà l’opportunità di esaminare i conflitti globali attuali e le dinamiche diplomatiche che li accompagnano.

Il seminario sarà guidato dal Professor Michele Chiaruzzi, esperto di politica internazionale e docente presso l’UniRSM, che condurrà i partecipanti in un viaggio approfondito attraverso le complesse interazioni geopolitiche del nostro tempo.

Il Prof Chiaruzzi inizierà offrendo una panoramica esauriente dei conflitti attualmente in corso, concentrandosi in particolare sulla situazione delicata tra Russia e Ucraina e sugli intricati equilibri di potere nel Medio Oriente. Attraverso un’analisi dettagliata, saranno esplorate le cause sottostanti, gli sviluppi recenti e le prospettive future di queste crisi, fornendo così agli spettatori una comprensione più approfondita delle dinamiche globali.

Elemento alla base del ciclo di incontri sarà il dialogo interattivo. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande e condividere opinioni su una vasta gamma di argomenti riguardanti la politica internazionale. Questo scambio di idee permetterà una riflessione critica circa questioni cruciali, come il ruolo della diplomazia nel risolvere i conflitti e le sfide emergenti nel panorama mondiale.

È importante sottolineare che il seminario non mira a imporre una visione unilaterale dei problemi, ma piuttosto a incoraggiare una riflessione aperta e inclusiva. Gli spunti di riflessione offerti durante l’evento serviranno come punto di partenza per un’analisi più approfondita e una comprensione personale dei temi trattati.

Il seminario culminerà in una tavola rotonda, dove i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire ulteriormente i temi discussi e di condividere le proprie opinioni. Questo momento finale dell’evento rappresenterà un’opportunità unica per unire le diverse prospettive e per contribuire alla costruzione di una visione più inclusiva e consapevole del mondo che ci circonda.

Invitiamo sia agli iscritti del movimento giovanile sia tutti i giovani interessati alle tematiche internazionali e politiche a partecipare a questo importante incontro sulla politica internazionale e sulla geopolitica contemporanea. Unisciti a noi per una giornata di apprendimento, discussione e riflessione su alcuni dei problemi più urgenti e complessi del nostro tempo.

Ufficio Stampa GDC