San Marino. GDC. L’etica del lavoro nella prospettiva democristiana di fronte alle sfide della trasformazione sociale. Intervista con Marco Bentivogli

In occasione del prossimo incontro di Scuola di formazione politica dei Giovani democratico cristiani, abbiamo chiesto al nostro relatore Marco Bentivogli – esperto di politiche di innovazione dell’industria e del lavoro – una breve anticipazione sul presente e futuro del lavoro. Vi aspettiamo, per approfondirle insieme, il 29 febbraio 2024 alle ore 18.30 su Zoom o Facebook!

Le trasformazioni sociali in atto in questo momento storico stanno mettendo a rischio il “futuro del lavoro”. Anche se il lavoro non sparirà, esso sarà profondamente trasformato, portando con sé gravi sfide di adattamento e il ripensamento delle strutture sociali e previdenziali. Siamo in una fase straordinaria di trasformazioni e il lavoro ne accoglie tre in contemporanea, quella digitale, quella climatico ambientale e quella demografica. Nel lavoro cambia anche il senso e il significato della condizione umana. La politica spesso non ha consapevolezza dei cambiamenti e dovrebbe comprendere come il mercato del lavoro sia sempre più polarizzato tra lavoro povero e lavoro scelto. La differenza tra le opportunità di stare dentro o fuori il gorgo dell’innovazione.

Nel corso del tempo si sono susseguite diverse trasformazioni del lavoro: da un’automazione delle attività “fisiche” a quelle sempre più “cognitive”. Alcuni hanno pensato che le tecnologie sostituiranno sempre di più le persone rendendo la persona “superflua”. In realtà proprio la nostra umanità, il nostro pensiero critico sono gli elementi più incontendibili dalle macchine. Per questo il futuro sarà sempre più ad “umanità aumentata”: le tecnologie dentro architetture economiche, industriali, sociali nuove aprono ancora più spazi ad un nuovo umanesimo nel lavoro.

Ulteriore questione riguarda il profondo cambiamento del rapporto tra i giovani con il lavoro: non solo la crescita dei NEET (i giovani che non studiano né lavorano né si trovano in un percorso di formazione professionale), ma anche l’atteggiamento con cui i giovani affrontano il mondo del lavoro destano preoccupazione. Possiamo affermare che il senso del lavoro non si eredita, si interpreta e si costruisce dentro il proprio tempo. Rispetto al resto d’Europa i giovani italiani lasciano lo studio troppo presto e iniziano a lavorare più tardi. In questo interregno si generano i Neet. Il lavoro deve riconquistare le persone. Per questo servono nuovi stili di leadership nel lavoro. Servono leadership e architetti del lavoro consapevoli delle grandi trasformazioni e in grado di accompagnarle. Bisogna puntare sul diritto soggettivo alla formazione in tutti i contratti e ricostruire gli spazi di lavoro in modo che consentano alla persona di “fiorire in esso”.

In conclusione, desideriamo invitare la cittadinanza a partecipare al prossimo incontro sulla formazione politica dei GDC il 29 febbraio, ore 18:30, presso la sede del PDCS o in diretta streaming su ZOOM o sulla pagina Facebook dei GDC. Una serata che permetterà di comprendere le opportunità e le sfide del mercato del lavoro e come creare un futuro più inclusivo e sostenibile. Vi aspettiamo numerosi!

Markus Krienke,

Ufficio Stampa GDC