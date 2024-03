San Marino. GDC. Liberiamo il Potenziale di San Marino: la nostra visione per il domani

Con il recente scioglimento del Consiglio Grande e Generale e la conseguente convocazione alle urne, ci troviamo di fronte ad un momento di transizione per la Repubblica. Dopo quattro anni e mezzo di legislatura siamo pronti ad affrontare una campagna elettorale da protagonisti nel segno del rinnovamento, consci della responsabilità di cui il PDCS dovrà farsi carico nei riguardi dei grandi temi che ha affrontato e gestito con successo in questa XXX legislatura.

Riconosciamo il chiaro senso di delusione e smarrimento che ha accompagnato i cittadini a fronte degli avvenimenti verificatisi al termine di questa legislatura. Un sentimento di mancanza di un modello politico chiaro alimentato dalla percezione di una politica sammarinese che ha spesso disatteso i principi di giudizio e serietà. Non dobbiamo però dimenticarci delle grandi sfide affrontate da questo Governo: dal caos del settore bancario alla mancanza di liquidità delle casse dello Stato, fino alla pandemia e le conseguenze di conflitti bellici presenti anche sul territorio europeo. Passaggi importanti sono stati fatti con varie riforme nei settori della giustizia, del sistema previdenziale, del mercato del lavoro, della famiglia e dell’editoria. Ma questi primi passi sono parte di una tela ancora incompleta.

L’Accordo di Associazione con l’Unione Europea rappresenta una pietra miliare per il futuro del nostro Paese e perciò dobbiamo lavorare insieme per realizzarne pienamente i benefici. È essenziale che la prossima legislatura si concentri sull’implementazione efficace di questo accordo assieme alle riforme strutturali necessarie per preparare San Marino a cogliere le opportunità che l’UE ci offre.

Una campagna elettorale responsabile dovrà essere basata su una ponderata e strategica visione del Paese di domani; diffidate da chi promette soluzioni roboanti o ricette per risolvere i grandi problemi di questo Paese come ad esempio il problema “Case”. Come affermato dal Presidente Marco Mularoni “abbiamo deciso di scendere in prima linea con nostri candidati e un nostro programma già pronto, che metteremo a disposizione del Partito”. Le nostre proposte alla cittadinanza, con uno sguardo in particolare ai giovani, spaziano su vari temi: sanità, gestione del debito, visione del territorio con un PRG che metta a sistema tutte le potenzialità per favorire i giovani, servizi, imprenditoria e nuovi investimenti. È fondamentale lavorare insieme per rimettere al centro la persona e la sua creatività, anche attraverso la costruzione di luoghi e spazi di convivenza e di relazione per tutti che rendano la Repubblica ancora più appetibile tanto per i cittadini quanto per il turismo di qualità.



Per costruire un futuro migliore per tutti i cittadini sammarinesi sono necessari due elementi: stabilità e serietà. Due valori che sono e saranno sempre bandiere dei GDC assieme al PDCS.

