San Marino. GDC. Non un’epoca di cambiamenti ma un cambiamento d’epoca di dimensione globale: riflessioni politicamente utili da un punto di vista occidentale

Sta per concludersi la Scuola di Formazione politica dei Giovani Democratico Cristiani di San Marino, con l’incontro con il professore Ettore Gotti Tedeschi il 20 marzo 2024 alle 18.00, presso il Grand Hotel San Marino. Dal 2009 al 2012 il banchiere italiano ha ricoperto il ruolo di presidente presso la “Banca vaticana”, e ha scritto vari libri tra cui, come coautore, “Denaro e paradiso. L’economia globale e il mondo cattolico”. Non stupisce, se da questo osservatorio privilegiato si è formato una lettura dei cambiamenti radicali e repentini in corso. Come al solito ci ritroviamo quindi a introdurre brevemente quelli che saranno i contenuti che verranno approfonditi durante quest’ultima lezione.

Nel corso del tempo abbiamo potuto assistere alla formazione di un’epoca caratterizzata da grandi trasformazioni: il culmine di cinquant’anni di globalizzazione, gestita in modo fallace e basata su presupposti errati. Questo processo ha generato significativi cambiamenti geopolitici e culturali, segnando anche una trasformazione nel pensiero e nei valori occidentali. Negli ultimi quattro anni, in particolare, si è assistito a un tentativo di ridefinire il capitalismo in una forma “sostenibile e inclusiva”, concetto spesso travisato a causa della crescente “ignoranza” diffusa nel mondo occidentale. I timori derivanti da questa analisi potrebbero essere del tutto legittimi se guardiamo riguardo alla perdita dell’identità occidentale fondata sulla civiltà cristiana, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della politica ispirata ai valori cattolici. La questione dell’importanza della religione cristiana per la società e la politica europea nel futuro solleva interrogativi sulla capacità della Chiesa stessa di guidare questa trasformazione e sul ruolo dei partiti politici che si richiamano alla Dottrina sociale della Chiesa. Infine, l’Unione Europea, inizialmente concepita con valori cristiani ma ora distante da essi, vede il proprio potere sempre più concentrato a Bruxelles. Una riflessione particolarmente rilevante per paesi come San Marino, poiché si discute il distacco dell’attuale Europa dai principi fondanti, guidata invece dal Manifesto di Ventotene e caratterizzata da un’eccessiva centralizzazione del potere decisionale.

Con questi spunti provocatori Gotti Tedeschi intende dunque aiutarci ad approfondire la consapevolezza circa i presupposti valoriali della società europea, e quella di San Marino all’interno di essa, di fronte alle grandi dinamiche tecnologiche, politiche, sociali, morali ed economiche che la mettono alla prova ed adoperano cambiamenti di portata epocale. Una consapevolezza che si potrebbe dire cruciale per la necessità di trovare prospettive e risposte a partire dai principi e valori di una politica ispirata al cristianesimo e alla Dottrina sociale della Chiesa.

Markus Krienke,

Ufficio Stampa GDC