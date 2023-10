San Marino. GDC. Seconda lezione di formazione politica dal titolo “L’Europa secondo la visione di San Benedetto”. Mercoledì 25 ottobre ore 18.30

Il 25 ottobre alle 18:30, vi aspettiamo per la seconda lezione di formazione politica dal titolo “L’Europa secondo la visione di San Benedetto”

Questa lezione sarà trasmessa in diretta sia su Zoom che su Facebook. Non importa dove vi troviate, potrete unirvi a noi per una serata illuminante e ricca di dibattito su uno dei temi più importanti del nostro tempo. La visione di San Benedetto può offrire una prospettiva unica e preziosa sull’Europa moderna.