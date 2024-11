San Marino. GDC. Terminata la stagione dei Congressi: I Giovani al centro della Politica

Nelle giornate del 9, 10 e 11 novembre si è svolto il XXII Congresso del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS). Un evento che ha visto una grande partecipazione di delegati e giovani, a dimostrazione del forte coinvolgimento e del rinnovato interesse verso il futuro del partito e del nostro Paese. Gian Carlo Venturini è stato riconfermato come Segretario Politico del PDCS e a lui vanno i migliori auguri di buon lavoro ed un ringraziamento per tutto quanto fatto, fino ad oggi, per noi giovani.

Vogliamo altresì trasmettere i nostri più sentiti auguri e congratulazioni da parte di tutto il movimento giovanile anche al Segretario Politico per il PSD, Luca Lazzari, eletto a fine ottobre e al neo Segretario Politico per Libera, Giulia Muratori, eletta pochi giorni fa.

Il Congresso PDCS, ha rappresentato un’importante occasione per discutere le sfide future del partito e del Paese. Le proposte emerse, condivise anche da noi GDC, indicano la necessità di intervenire sulle principali necessità del Paese attraverso scelte dinamiche e responsabili per affrontare le attuali problematiche come l’aumento del costo della vita e degli affitti, la denatalità, e la necessità di incentivare il coinvolgimento giovanile nelle politiche pubbliche. Tematiche affrontate nel corso della mozione finale del Congresso, sintetizzando i principali indirizzi e obiettivi per il futuro del partito.

È stato ribadito il ruolo centrale del partito nel sostenere il coinvolgimento attivo della nostra base, con particolare attenzione al movimento giovanile che rappresenta oggi l’unico vero movimento esistente che, da anni, porta avanti con impegno e passione i rapporti internazionali, la formazione e alimenta spesso il dibattito interno con spunti, idee e qualche pungolo.

Tantissimi interventi si sono susseguenti durante il Congresso e più di un terzo di questi sono avvenuti proprio dai rappresentanti più giovani del partito. Il movimento giovanile inoltre vuole ringraziare tutti i Delegati, i Consiglieri e soprattutto le figure apicali del partito e i Segretari di Stato che hanno ribadito il valore aggiunto che i giovani possono portare all’interno del dibattito politico sammarinese; con particolare gratitudine inoltre il movimento giovanile intende ringraziare l’intervento dell’On. Mario Mauro e dell’On. Bergamini e i loro passaggi di valorizzazione dei giovani.

Proprio da qualche intervento dei nostri delegati si è sottolineata la necessità di continuare a valorizzarci, aiutarci e fornirci tutti gli strumenti per poter crescere in quanto futuro della politica sammarinese. La formazione come elemento cardine. Da parte di qualcuno, inoltre, è stata avanzata anche l’idea di affidare proprio ai giovani del partito delle cariche all’interno dei suoi organismi, quale la Presidenza del Consiglio Centrale del PDCS. Su questo, non possiamo che esserne orgogliosi e sinceramente grati nei confronti di chi oggi vede noi giovani pronti a ricoprire cariche di primo piano e rilievo. Questo dimostra, ancora una volta, il riconoscimento del duro ed intenso lavoro portato avanti in questi anni.

In conclusione, visto il forte sostegno, considerazione e supporto affidatoci dalle voci intervenute nel Congresso, crediamo che il PDCS debba oggi, ancora più di ieri, lavorare e valorizzare noi giovani nelle sue scelte e nei suoi organismi non esclusivamente quale semplice rinnovamento generazionale per il futuro, ma come riconoscimento meritocratico del nostro coinvolgimento attivo nel panorama politico sammarinese e nel partito.

GDC