San Marino. Generazione Libera: idee, concretezza e proposte per il futuro. Grande successo della “Scuola di Politica” con Francesca Michelotti e Emilio Della Balda

Mentre molte Forze Politiche stanno evidentemente spendendo molte energie nell’analisi delle varie dichiarazioni di apparentamento anche con ricostruzioni alquanto fantasiose e sterili, Libera si concentra sulle idee, sulle proposte in particolare sul mondo dei giovani. In politica contano i fatti e le condivisioni sui programmi e sulle cose da fare.

Grande successo ha infatti ottenuto l’iniziativa di lunedì scorso al Teatro Titano che ha visto un confronto tanto spontaneo quanto prezioso tra le diverse generazioni dell’area riformista.

Il pomeriggio ha visto protagonista l’Assemblea Programmatica dei giovani di Generazione Libera, Libera, che si sta caratterizzando sempre più come un vero punto di riferimento per i nostri giovani e per il Paese. Al termine dell’assise, che ha avuto al centro del confronto i temi della scuola, del turismo sostenibile, della tutela dell’ambiente e del perseguimento della Pace attraverso il dialogo interculturale, è stato nominato un organismo di coordinamento composto da Beatrice Bonelli, Andrea Vagnini, Emily Lazzari, Tommaso Boschi, Erica Valentini, Kevin Vagnini e Filippo Casadei.

Alle ore 21.00 i giovani di Libera affiancati da molti cittadini di tutte le età hanno potuto partecipare a una vera e propria “Scuola di Politica” con i prestigiosi interventi di due mostri sacri dell’area progressista e riformista del nostro Paese, Francesca Michelotti ed Emilio Della Balda che hanno approfondito temi quali la moralità della politica, lo sviluppo, le prospettive per i giovani e la gestione dei conti pubblici.

Evidente e tangibile la soddisfazione e l’emozione dei partecipanti che hanno chiesto a gran voce che appuntamenti di questo tipo si possano ripetere sempre più frequentemente.

Libera