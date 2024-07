San Marino. Gerardo Giovagnoli (PSD) ritorna capodelegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

Il Consiglio Grande e Generale ha nominato il consigliere Gerardo Giovagnoli (PSD) quale capo-delegazione presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ed il consigliere Alice Mina (PDCS) come membro effettivo. Come membri supplenti sono stati votati il Consigliere Nicola Renzi (Repubblica Futura) e il consigliere Giulia Muratori (Libera).

Per la delegazione all’OSCE, il Consiglio Grande e Generale ha votato il consigliere Oscar Mina (PDCS) come capodelegazione. Come membri il consigliere Michele Muratori (Libera), S.E. Milena Gasperoni (Psd) e il consigliere Sara Conti (RF)