San Marino. ”Gestione illegittima e disastrosa” … di Emilio Della Balda

La spesa corrente del Bilancio 2022 è pari a euro 612 milioni ( 90,07% ) !!!

La spesa per il personale dello Stato ammonta a quasi 93 milioni e quella del settore pubblico allargato supera i 171 milioni, + 2,51% rispetto al 2021 quando era 167 milioni.

Gli interessi sul debito estero pagati alla speculazione internazionale sono pari a 22.464.294,72 euro.

La spesa corrente che dovrebbe essere gestita con rigore, è invece allo sbando. La spesa corrente inizialmente prevista pari ad euro 557.765.084, è stata assestata con la prima variazione in euro 561.811.821 e con la seguente variazione in euro 597.037.105, ed è aumentata con la previsione finale a euro 633.142.803, a fronte di un impegno in conto competenza di euro 611.800.305, rilevando pertanto una economia di euro 21.342.498 rispetto allo stanziamento finale. Come si vede, sono 5 importi diversi che giustificano la mia definizione di “bilancio a spannella “.

La medesima considerazione si può fare per la spesa in conto capitale.

Gestione illegittima e disastrosa.

Emilio Della Balda