San Marino. Giancarlo Venturini, segretario PDCS nel discorso di ieri sera: ”rilancio economico con l’esecuzione progetti infrastrutturali, turismo e commercio, casa alle famiglie, potenziamento servizi sanitari di qualità e gestione del debito”

“L’importanza di un progressivo e continuativo rilancio economico, anche attraverso l’esecuzione di progetti infrastrutturali, l’accento posto sullo sviluppo sostenibile e su specifici progetti strategici, che riguardino turismo e commercio, il potenziamento dei servizi sanitari per garantire una sanità di qualità a tutti i cittadini, come pure il problema della casa – per le famiglie – incluso il reperimento di nuovi alloggi per l’edilizia sociale, sono solo alcuni dei punti qualificanti del programma di Governo che ci siamo impegnati a fare nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il debito pubblico, un altro elemento di importanza rilevante anche per il futuro delle giovani generazioni, lavoreremo per definire strategie per la gestione e riduzione del debito, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e al miglioramento degli indicatori economici del Paese. (…)

Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia