San Marino. Ginnastica artistica: Torneo Piccole Promesse – 21 aprile 2024

La S.S. GINNASTICA RITMICA SAN MARINO in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport Speciali ha organizzato la seconda edizione del Torneo Piccole Promesse.

In questa occasione la Manifestazione era valida come prova unica del Campionato Sammarinese di Ginnastica Ritmica, per quanto riguarda gli Atleti Special Olympics. Sono scese in pedana le giovanissime Atlete della Federazione Sammarinese Sport Speciali della Categoria Junior così classificate:

1° Greta Castellani, 2° Rim Zaboul e 3° Amanda Cecchetti.

La classifica della Categoria Senior è stata la seguente:

1° Marianna Pruccoli, 2° Michela Angeli, 3° Maria Carlotta Guidi.

Particolarmente soddisfatte e fiere delle proprie Atlete, alcune all’esordio in pedana, le Coach della Federazione Sammarinese Sport Speciali: “sono state tutte bravissime, hanno guadagnato fiducia e consapevolezza nelle loro capacità”.

Questo evento rappresenta un momento di forte sensibilizzazione a livello sportivo per gli Atleti più piccoli, ricordando il motto di Special Olympics:

“che io possa vincere, ma se non ci riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”

Federazione Sammarinese Sport Speciali