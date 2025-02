San Marino. Ginnastica ritmica: dodicesimo posto per le sammarinesi alla prima prova di Serie B

Al Pala Tricalle di Chieti si è svolta la prima prova del Campionato Nazionale di Serie B di ginnastica ritmica, al quale hanno partecipato le ginnaste biancazzurre: Emma Fratti al cerchio, Gaia Zurlo alla palla, Gioia Casali alle clavette eCamilla Rossi al nastro, Eva Bombagioni e Sara Ceccoli riserve, accompagnate dalle allenatrici Federica Protti e Erika Alimonti. Il punteggio totale di 88.801 ha permesso alla squadra di classificarsi al dodicesimo posto finale. Le esecuzioni non sono state prive di imprecisioni, con errori tecnici e incertezze che hanno influito sul punteggio finale, anche se gli ottimi risultati ottenuti negli esercizi al cerchio e alla palla avevano lasciato intravedere una bella partenza. Lo staff tecnico è già al lavoro per lavorare al meglio sulla seconda prova del campionato, occasione di ripartenza e di riscatto per le atlete che vorranno dimostrare il proprio valore e lottare per la permanenza in Serie B.