San Marino. Giochi Europei in Polonia. Tiro a volo, oggi tocca ad Alessandra Perilli e Gian Marco Berti

Si prepara a tornare sulla scena dei Giochi Europei in Polonia la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, dopo che la scorsa settimana a Cracovia è toccato a Edoardo Berardi e William Forcellini nel padel, con la sfida vinta dai polacchi (6-3, 6-4), e Mattias Mongiusti, portabandiera con Alessandra Perilli nella cerimonia d’apertura, nel tennistavolo contro il serbo Zsolt Peto che ha vinto 4-1. Le attenzioni si spostano adesso su Wroclaw (Breslavia), sul fiume Oder nella Polonia occidentale, dove oggi per il tiro a volo saranno impegnati i medagliati di Tokyo 2020 Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Al Wroclaw Shooting Center si comincia con la prima serie di 75piattelli nell’individuale maschile e femminile, quindi venerdì (30 giugno) si ultimeranno le qualifiche con gli ultimi 50 piattelli, che porteranno nella stessa giornata alla fase finale per il podio. Sabato (1° luglio) sarà, infine, la volta del mixed team con la coppia Berti-Perilli, già medaglia d’argento nella specialità alle ultime Olimpiadi.