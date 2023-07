San Marino. Gioia Casali ed Emma Fratti ai Junior World Championships in Romania

Dal 7 al 9 luglio la città di Cluj- Napoca, in Romania, ospiterà la 2ª edizione dei “Junior World Championships” di Ginnastica Ritmica dove scenderanno in campo le squadre e le ginnaste individualiste Junior, provenienti da circa 60 paesi. Per la Federazione Sammarinese Ginnastica parteciperanno le due atlete federali sammarinesi Gioia Casali ed Emma Fratti, accompagnate dalla loro allenatrice Monica Leardini e dal giudice internazionale Federica Protti. Dopo un percorso sportivo contrassegnato da grandi soddisfazioni e risultati di prestigio, le due atlete hanno ottenuto la convocazione a partecipare a questo importante palcoscenico mondiale. L’esordio delle due ginnaste biancazzurre, è fissato per venerdì 7 luglio per le qualificazioni individuali al cerchio e palla e per sabato 8 luglio per le qualificazioni con clavette e nastro, mentre l’evento si concluderà domenica 9 luglio con le finali.