San Marino. Giorgia Cesarini vince il 3° Torneo Tre Torri con il record nazionale nell’Arco Ricurvo, negli USA Kristina Pruccoli stabilisce primato nell’Arco Nudo

Brillante inizio d’anno per gli atleti della Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco e, in particolare, per Giorgia Cesarini che ha conquistato la terza edizione del Torneo Tre Torri. La gara, valevole per la qualificazione al campionato italiano, ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti. L’atleta biancazzurra ha dominato nell’Arco Ricurvo, migliorando anche il record femminile sammarinese, che già le apparteneva, con il punteggio di 566 su 600. Grazie a prestazione sale in diciottesima posizione nella ranking list italiana, con sole tre gare disputate. Leonardo Tura si è imposto nella categoria Senior, mentre Matteo Dragoni in quella riservata agli Junior. Gli altri atleti degli Arcieri del Titano, Andrea Gualandi, Filippo Donati, Noemi Muccioli, Tommaso Ottaviani, Jacopo Dominici eMaurizio Rosti hanno aggiunto altri dieci podi al bottino di giornata. Nello stesso fine settimana è stata impegnata anche Kristina Pruccoli. A Detroit la sammarinese ha dato un segnale di grande forma, primeggiando nell’Arco Nudo con il punteggio di 542 punti, stabilendo il nuovo record nazionale di specialità. Prima di difendere il titolo Europeo in Turchia, Kristina Pruccoli prenderà parte al prestigioso Lancaster Classic.