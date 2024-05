San Marino. Giornata Bianco Azzurra – Domenica ad Acquaviva la prima edizione 

Domenica 5 Maggio 2024 alle ore 15.00 i ragazzi della prima squadra giocheranno ad Acquaviva l’ultima partita del proprio girone affrontando in casa il Borgo San Donnino. Un match carico di interesse sia per gli ospiti che per i sammarinesi. Questi cercano l’accesso ai play-off, gli emiliani la salvezza.

Come cornice dell’incontro la società ha deciso di organizzare la I giornata Bianco Azzurra, un piccolo evento per salutare i tifosi e festeggiare insieme l’ottima prima stagione in serie D. Stagione che, ad oggi, potrebbe ancora regalare a tutti ulteriori soddisfazioni. Ci saranno alcune premiazioni ed un piccolo rinfresco. Un momento di convivialità che vuole anche ricordare quel terzo tempo che sin dai primi passi aveva contraddistinto il Victor San Marino.

Per questo la società ha predisposto un prezzo unico di soli 10 euro per accedere allo stadio di Acquaviva mantenendo comunque validi gli abbonamenti. Gli under 16 avranno invece l’ingresso gratuito.

Vi aspettiamo dunque numerosi domenica 5 Maggio 2024 ad Acquaviva.

A.S.D. Victor San Marino