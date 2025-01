San Marino. Giornata della Memoria 2025

In occasione della “Giornata Internazionale in Memoria delle vittime dell’Olocausto”, stabilita da Decreto Reggenziale n 20 del 27 gennaio 2006, coordinate e diffuse dagli Istituti Culturali che compongono il programma delle celebrazioni, promosse dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, in collaborazione con numerosi Enti ed Istituzioni.

Di seguito il programma degli appuntamenti, ai quali si invita il pubblico a partecipare:

sabato 25 gennaio, ore 21.00, Auditorium Little Tony, Serravalle

WONDER – WHITE BIRD, regia Marc Forster (USA, 2023)

un film che insegna ai ragazzi l’importanza del coraggio, dell’altruismo e della gentilezza.

a cura della Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea (info: 3371010902)

sabato 25 gennaio, ore 15.00, Galleria CARISP, Piazzetta del Titano, Città di San Marino

LETTURE PER BAMBINI E LABORATORIO DIDATTICO

con passeggiata raccontata e tratta a bordo del trenino bianco azzurro

a cura della Giunta di Castello della Città di San Marino in collaborazione con Ludoteca Pologioco, Lettori con la Valigia e Associazione Treno Bianco e Azzurro

domenica 26 gennaio, ore 18.00, Sala Teatro, Centro Sociale di Fiorentino

COME SONO DIVENTATO UN NEGRO di Alma Entertainment e Teatro Officina Zimmermann

spettacolo di narrazione che racconta di opportunismo e di ipocrisia, ma anche del bisogno di verità e giustizia.

a cura della Giunta di Castello di Fiorentino in collaborazione con il Centro Sociale di Fiorentino – Istituti Culturali

da lunedì 27 gennaio a giovedì 27 febbraio, Biblioteca di Stato, Palazzo Valloni, Città di San Marino

PASSI PERDUTI – BRANI DI STORIA ALL’INTERNO DEI GHETTI. Un percorso sensoriale di lettura, ascolto e visione. Percorso di lettura con libri dedicato alla Giornata della Memoria: dal 27 gennaio al 27 febbraio. Percorso di ascolto dell’audiolibro “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti. Letto da Moni Ovadia. Lunedì 27 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Percorso visivo del cortometraggio storico dell’Archivio LUCE sulla persecuzione degli ebrei romani: il 16 ottobre 1943. Giovedì 30 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. a cura della Biblioteca di Stato – Istituti Culturali

lunedì 27 gennaio, ore 17.30 e 21.00, Cinema Concordia, Borgo Maggiore

LILIANA, regia Ruggero Gabbai (ITA, 2024)

film documentario che racconta la storia di Liliana Segre.

a cura di San Marino Cinema – Istituti Culturali

lunedì 27 gennaio, ore 20.00, Portici di Borgo, Borgo Maggiore

I LUOGHI DELLA MEMORIA

Tradizionale percorso storico guidato: gallerie Borgo e Montalbo, Città con visita ai luoghi del bombardamento ed al ghetto ebraico e Costa dell’Arnella. Si consiglia di indossare indumenti riflettenti, scarpe da trekking e munirsi di torcia elettrica; contributo a partecipante € 3,00 – l’iniziativa si terrà anche in caso di maltempo.

a cura dell’Associazione Sammarinese Escursionisti – La Genga (info: 335 6013840)

venerdì 31 gennaio, ore 21.00, Teatro Titano, Città di San Marino

ELENA, LA MATTA con Paola Minaccioni, regia di Giancarlo Nicoletti

spettacolo che racconta la vera storia di Elena Di Porto, la “matta di Piazza Giudia”, e del suo coraggioso, ma inascoltato, tentativo di salvare gli abitanti del ghetto di Roma durante il rastrellamento nazista del 16 ottobre 1943.

a cura di San Marino Teatro – Istituti Culturali

LA BIBLIOTECA VA A TEATRO

In occasione dello spettacolo sarà allestito uno scaffale tematico con la possibilità di effettuare prestiti, dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

a cura della Biblioteca di Stato – Istituti Culturali

Inoltre, SAN MARINO RTV , durante la settimana effettuerà la seguente programmazione apposita:

domenica 26 gennaio, ore 21.00

QUESTO È UN UOMO, regia di Marco Turco con Thomas Trabacchi. (ITA, 2021).

giovedì 30 gennaio, ore 21.00

speciale Khorakhanè:

SULLE TRACCE DELLA MEMORIA: STORIE DI EBREI, DI OSPITALITÀ E DI UNA… MERAVIGLIOSA BUGIA

ISTITUTI CULTURALI

tel. 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm