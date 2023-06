San Marino. Giornata Internazionale dello Yoga: 23 giugno 2023, ore 17.30

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che, nell’ambito della Giornata Internazinale dello Yoga, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, San Marino celebrerà la sesta edizione di tale ricorrenza il prossimo 23 giugno, a partire dalle 17.30.

L’annuale evento è organizzato dall’Ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta collaborazione con l’Ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri, sotto il Patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per lo Sport, per la Cultura e per il Turismo.

La Giornata celebrativa, che si terrà presso la Cava dei Balestrieri (San Marino Città), verrà inaugurata dall’Ambasciatore indiano, S.E. Neena Malhotra e introdotta da interventi istituzionali.

A seguire, gli insegnanti del territorio di Centro NikoNiko, Sangha of Joy, Associazione Yoga & Zen, Centro Tao Chi Rei Yoga e Shiatsu e palestra Energia, si alterneranno per eseguire il protocollo yoga previsto dall’ONU e guideranno i praticanti di questa antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici psico-fisici.

Al termine della pratica, che sarà a titolo gratuito e aperta a tutti, si terrà un brindisi per tutti i partecipanti.

Per chi fosse interessato a partecipare, si consiglia di munirsi di apposito tappetino.

San Marino, 15 giugno 2023/1722 d.f.R.