San Marino. Giornata Internazionale Multilateralismo e Diplomazia per la Pace a Palazzo Pubblico

Le porte di Palazzo Pubblico, luogo della vita istituzionale sammarinese, si aprono al pubblico mercoledì 24 aprile p.v., alle ore 17, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, in occasione dell’Udienza voluta nell’ambito della Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia per la Pace istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si celebra il 24 aprile. L’iniziativa, strutturata come da seguente programma, è promossa sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per la Cultura, in collaborazione con la Segreteria Istituzionale, il Dipartimento per gli Affari Esteri e l’Università della Repubblica di San Marino. Indirizzo di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari Indirizzo di saluto del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi Intervento dell’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a New York Intervento degli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni Lectio Magistralis dal titolo: La pace in bilico: il ruolo del dialogo e del multilateralismo tenuta dal Prof. Francesco Strazzari, Professore Ordinario di Relazioni Internazionali presso la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa e presso SAIS Europe / Johns Hopkins University. A seguire Deposizione di una corona di fiori da parte degli Ecc. mi Capitani Reggenti presso il Luogo di Meditazione Preghiera Porta della Rupe – Città di San Marino. Sarà possibile assistere all’Udienza presso la Sala del Consiglio Grande e Generale e, a seguire, alla cerimonia presso il Luogo di Meditazione e Preghiera inviando una mail di richiesta all’indirizzo: info.segristituzionale@pa.sm. Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro le h 13 di lunedì 22 aprile p.v. Per la migliore organizzazione dell’evento, i partecipanti sono pregati di trovarsi nell’Atrio di Palazzo Pubblico entro le ore 16.45 di mercoledì 24 aprile p.v.

cs Segreteria Cultura