San Marino. Giovagnoli, l’arte della conferma: San Marino celebra l’ennesimo oro

La decima edizione dell’Insubria Cup di Busto Arsizio ha consacrato nuovamente il talento di Alessandro Giovagnoli, che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria junior -78 kg. Un trionfo che si aggiunge a quello del 2024, confermando Giovagnoli come uno dei protagonisti più brillanti del Taekwondo italiano, in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 1000 atleti. La sua vittoria è un esempio di dedizione e sacrificio, un risultato che premia il duro lavoro e la passione per questo sport.

La performance di Giovagnoli è stata la punta di diamante di una spedizione sammarinese che ha visto anche la partecipazione di Achille Tentoni e Federico Amati, i quali hanno dimostrato il loro valore raggiungendo rispettivamente i quarti e gli ottavi di finale, e di Stefano Crescentini, che ha combattuto con grinta nella categoria senior.

“Bravo Alessandro, siamo orgogliosi di te e di tutta la squadra sammarinese”, ha dichiarato il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri che aggiunge: “Il Taekwondo sammarinese continua a crescere e a ottenere risultati di prestigio, grazie alla passione e alla dedizione dei nostri atleti e dei loro allenatori”.

Segreteria di Stato per lo Sport