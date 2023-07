San Marino. Giovane sammarinese morso dal serpente raro che tiene in casa in una teca. Trovato antidoto in Svizzera

Il serpente raro che tiene in casa lo morde e parte una corsa per reperire il siero. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri ad un giovane del Titano. Attorno alle 14.30 il ragazzo si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato dopo il morso del serpente che tiene nella teca domestica a casa. Il rettile in questione è però piuttosto raro, il siero contro il suo veleno non è disponibile nemmeno in Italia, così un’ambulanza è partita alla volta di Ginevra, in Svizzera. Nella prima mattinata di oggi il farmaco è stato somministrato al giovane che è in buone condizioni, ma resta ricoverato per essere monitorato. San Marino Rtv