San Marino. Giovani Democratico Cristiani alla Summer University EDS in Malta

Dal 1° al 3 agosto, una delegazione dei Giovani Democratico Cristiani (GDC), composta dal Segretario GDC Emanuele Cangini e dal membro GDC Mattia Conti, ha partecipato alla Summer University organizzata dall’European Democrat Students (EDS) a Malta.

Durante il primo giorno dell’evento, abbiamo avuto il piacere di assistere a un panel dedicato all’intelligenza artificiale e di incontrare la Presidente di Malta, H.E. Myriam Spiteri Debono. Questo incontro ha rappresentato un’importante opportunità di scambio e confronto su temi di rilevanza internazionale.

Il secondo giorno è stato dedicato alla visita del Parlamento di Malta, dove successivamente abbiamo avuto l’onore di incontrare il Ministro degli Esteri maltese.

Il terzo giorno, abbiamo partecipato al Congresso EDS. In questa occasione sono state approvate diverse resolution, tra cui due che abbiamo sostenuto con particolare impegno: una a supporto di Israele e la condanna di Hezbollah e di altri gruppi terroristici, e una mozione per manifestare la nostra vicinanza al popolo venezuelano in risposta alla manipolazione dei risultati elettorali e alla conferma del regime totalitario di Maduro.

Infine, durante il Congresso, è stato eletto il nuovo direttivo di EDS. Siamo lieti di annunciare la nomina a Presidente del nostro amico Francesco Sismondini di Studi Centro, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri per il mandato. Inoltre, come GDC, ci congratuliamo con il nostro Segretario GDC Emanuele Cangini per la sua nomina a Financial Auditor di EDS.

Questi tre giorni di incontri e dibattiti hanno rappresentato un’importante occasione di crescita e arricchimento per la nostra delegazione, contribuendo a rafforzare il nostro impegno e la nostra presenza nel contesto europeo.

Ufficio Stampa GDC