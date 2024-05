San Marino. Giovani promesse al campionato nazionale uisp fase 1

Nella giornata del primo maggio a Lugo hanno gareggiato per il campionato nazionale UISP fase 1 Greta Tura, categoria bianco start, e Nina Saporiti, categoria bianco basic. Le atlete al loro primo anno di gare hanno affrontato la giornata con molta euforia e nello stesso tempo con lucidità. Greta ha eseguito tutto perfettamente, è partita un po’ a rilento ma subito si è ripresa: è stata brava e veloce. L’ottimo punteggio ottenuto nel giudizio artistico l’ha premiata portandola in quarta posizione. Nina si mostra ancora titubante nell’affrontare il pubblico e questo la rende rigida e lenta; ha però effettuato le difficoltà del disco abbastanza bene e ha terminato la sua competizione in 24esima posizione su circa una quarantina di atlete. L’ottimo punteggio ottenuto nel giudizio artistico ha premiato il lavoro svolto in questo ultimo periodo – ha dichiarato l’allenatore Erica Borgagni. Comunicato stampa