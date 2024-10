San Marino. Giovanili: al debutto U15 e U17 Femminili, in settimana successo travolgente degli Allievi

SETTORE FEMMINILE

Tempo di debutti per le giovanili femminili. L’Under 17 riparte dalla trasferta in casa dello Juventus Club Parma e sfiderà le padrone di casa al centro sportivo “Gaetano Scirea” a partire dalle 15:00 di sabato. In campo domani anche l’Under 15, attesa altresì da un impegno fuori territorio, ma decisamente meno distante. L’incontro con il River Delfini è infatti programmato per le ore 15:30, allo stadio comunale di Vergiano. Riparte, infine, anche il Campionato Sammarinese U12: per le Esordienti biancazzurre, che sfideranno squadre composte da ragazzi nel corso del torneo organizzato dalla FSGC, il primo avversario risponde al nome della Juvenes-Dogana. Fischio d’inizio alle 15:00, domani, a Faetano. Unica partita programmata nel pomeriggio di domenica (oltre ovviamente all’impegno della prima squadra in Serie B), San Marino Academy-Cesena sarà valevole per la terza giornata del campionato di Primavera 2 Femminile. La prima in casa delle Biancazzurrine, che hanno osservato il turno di riposo in occasione del primo impegno da calendario, sarà a Domagnano (domani, ore 15:00).

SETTORE GIOVANILE

Attività nazionale

Tre recuperi infrasettimanali, che hanno portato in dote due pareggi ed un successo, per le selezioni giovanili della San Marino Academy. È salita fino a Novara la Primavera 4, tornata dalla trasferta piemontese con un punto – frutto dello 0-0 maturato a Novarello. I ragazzi di Cancelli osserveranno il turno di riposo nel weekend alle porte, che vedrà invece impegnate tutte le altre formazioni iscritte a campionati di respiro nazionale. Sfideranno il Rimini tra le mura amiche dell’Ezio Conti di Dogana le squadre U15 e U17. I Giovanissimi, a punteggio pieno, saranno di scena domenica mattina – con calcio d’inizio alle 11:00. Nella medesima giornata, ma a partire dalle ore 15:00, gli Allievi affidati a Di Maio si confronteranno con i pari età biancorossi.

Attività regionale e provinciale

Doppio impegno per Under 18 regionale ed Allievi regionali: i ragazzi di Magnani e Venerucci, infatti, sono stati interessati anche dai recuperi delle sfide rinviate per maltempo con Mezzolara e Accademia Riminicalcio – entrambe impegnate mercoledì a San Marino. Ampio successo per gli Allievi, che hanno travolto i riminesi col punteggio di 6-1. Si tratta della seconda vittoria stagionale e prima sul campo per i ragazzi di Venerucci, dopo il 3-0 a tavolino accordato dal giudice sportivo in merito alla gara con la Dea Rimini del 28 settembre scorso. Ha invece impattato sul risultato di 2-2 la Juniores, raggiunta in pieno recupero dopo essersi ritrovata in doppio vantaggio fino all’85’.

L’Under 18 di Magnani sarà nuovamente in campo già domani, quando affronterà a Dogana i forlivesi della Nextgensports (ore 15:00). Potrà rifiatare un giorno in più, invece, l’Under 17 Provinciale – impegnata domenica mattina a Domagnano con il Victoria (ore 10:30). Canonico il calendario, sin qui, delle altre formazioni partecipanti a tornei di portata regionale e provinciale, a partire dall’Under 16 Interprovinciale – di scena a Pietracuta domenica, con fischio d’inizio fissato alle ore 10:30 sul campo Bindi. Contemporaneamente inizierà la sfida tra River Delfini e Under 14 B, programmata all’impianto Marani (ex INA Casa). Anticipano al sabato i pari età dell’Under 14 A: i ragazzi di Piselli sfideranno il Città di Cattolica al centro sportivo Calbi alle 15:30 di domani. A quell’ora, si giocheranno gli ultimi minuti del primo tempo della partita tra Under 15 di Rivazzurra e San Marino Academy: la squadra di Baschetti sarà infatti impegnata al comunale Musiani già alle 15:00. Infine, è tempo di esordio casalingo per Under 13 ed Under 14 PRO: le due formazioni iscritte ai campionati regionali di categoria ospiteranno i coetanei in forza al Bologna. A Montecchio i più grandicelli, a Fiorentino i debuttanti nel settore giovanile selezionato (entrambe le gare sono programmate domenica dalle ore 11:00).

Campionato Primavera 4, recupero 1. giornata | Novara-San Marino Academy 0-0

NOVARA

Pisoni, Vischioni, Siciliano, Cofussi, Vandoni, Ago, Pellegrino (60’ Ndoje, 78’ Velcani), Arrigo (78’ Parisi), Nicolello, Prudnikov (55’ Qanaj), Kean

A disposizione: Gilardi, Mascara, Gioria, Ceresero, Bosco, Serpa, Serati, Silvestri, Di Martino, Tijani, Sinani

Allenatore: Giuseppe Mascara

SAN MARINO ACADEMY

Casadei, Zafferani (63’ Bindi), Righi, Vernazzaro, Medri, Fratticci (87’ Valentini), Bugli (78’ Marinucci), Bianchi, Marfella, Della Balda (78’ Dell’amore), Protti (78’ Galassi)

A disposizione: Conti, Forcellini, Grazioso, Mularoni

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Riccardo Gallo Rosso di Pinerolo

Assistenti: Lorenzo Centamore di Torino e Lorenzo Fossat di Pinerolo

Ammoniti: Bugli, Arrigo, Velcani, Galassi, Vernazzaro

