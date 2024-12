San Marino Academy. Giovanili: la Primavera femminile ritrova il campo, quella maschile va in diretta su YouTube

SETTORE FEMMINILE

Prive di impegni ufficiali per un mese circa, le ragazze della Primavera si preparano a riprendere il cammino di campionato. Lo faranno inaugurando il girone di ritorno in casa della Lazio, seconda forza del Girone B con un vantaggio di cinque lunghezze nei confronti delle Titane di Piva. La gara della 9° giornata ospitata dalle Capitoline si gioca sabato alle 14:30. Non si sono mai fermate, invece, le Under 17, e non solo nel senso delle gare disputate, ma anche delle vittorie accumulate: la caccia all’ottava meraviglia, per le giovani Biancozzurre di Zaghini, passa dalla trasferta in casa del Fossolo 76, posticipata a lunedì 9 dicembre alle ore 19:00. Le Under 15 completeranno l’attuale fase del loro campionato recuperando la gara della 3° giornata contro l’Imolese. Lo faranno andando in visita alle pari età rossoblù domenica alle 10:30, mentre sabato sarà il giorno-gara delle Under 12, impegnate nella 5° giornata di ritorno del Campionato Sammarinese contro il Faetano/San Giovanni; si gioca alle 15:00 a Faetano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il turno di riposo degli Under 15 e degli Under 17 riduce esattamente della metà il programma settimanale delle formazioni iscritte ai campionati nazionali. Regolarmente in campo i ragazzi della Primavera, che dopo il passaggio a vuoto di Trento cercano il pronto riscatto contro il Legnago Salus. La gara si giocherà eccezionalmente di domenica, alle 15:00 a Dogana, ed altrettanto eccezionalmente sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Serie C ( https://www.youtube.com/watch?v=JNrhohmKNIk ). In casa anche gli Under 16, che domenica mattina, alle 11:30, riceveranno a loro volta il Legnago Salus. L’impianto deputato ad ospitare la sfida è sempre l’Ezio Conti di Dogana.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Qualche “defezione” anche per quel che riguarda le squadre regionali. Fermi i campionati Under 13 e Under 14 Professionisti, mentre gli Under 18 di Magnani osserveranno, alla 12° giornata, il turno di riposo. Si spalancano pertanto le porte dell’Ezio Conti di Dogana per gli Under 17 Provinciali, nuovamente opposti al Corpolò, anche se stavolta, rispetto alla squadra “B” affrontata domenica scorsa, si parla del Corpolò “A”. L’auspicio dei ragazzi di Venerucci è che le cose possano risolversi esattamente come allora; il fischio d’inizio sarà emesso alle 16:00 di sabato. Gli Under 16 Interprovinciali, reduci da due vittorie consecutive in campionato, avranno il compito di trasferire quell’onda lunga sull’altro fronte stagionale: i ragazzi di Frino sono infatti attesi dalla prima fatica in Coppa Inverno. L’avversario di domenica sarà il Victoria, atteso a Montecchio alle 10:30. Il desiderio di un immediato riscatto è ciò che anima gli Under 14 Provinciali di Piselli, chiamati a loro volta a fare gli onori di casa in nel fine settimana entrante. Sarà la Dea Rimini a fare visita ai giovani Titani – a Fiorentino – domenica alle 10:30. Sabato gli Under 14 Provinciali di Valentini andranno a caccia di ulteriore continuità sul campo del Project RS, per un match che avrà inizio alle 15:00. Tornando alla fascia oraria delle 10:30, sarà lì che avrà inizio la gara domenicale degli Under 15 Provinciali di Baschetti, chiamati a sfidare, a Domagnano, i pari età del San Lorenzo; e sarà sempre alle 10:30 di domenica che gli Esordienti ”B” faranno gli onori di casa, a Montegiardino, nei riguardi del Tropical Coriano. Esordienti “B” che torneranno in campo – ma fuori casa – mercoledì prossimo (ore 17:15) per sfidare il Victoria, e che lo scorso martedì hanno impattato 3-3 sul campo del Riccione: primo tempo a reti inviolate, secondo vinto 2-1 dai padroni di casa (con rete sammarinese di Argenziano), terzo appannaggio della San Marino Academy (1-0, gol di Matteini) e quarto nuovamente a reti bianche.

SETTORE FUTSAL

Smaltito il k.o. di misura rimediato al Multieventi contro il Bologna, al netto comunque di una prova di spessore, gli Under 19 del futsal si preparano a procacciarsi altri punti fuori dai confini della Repubblica di San Marino. Il Bagnolo riceverà i ragazzi di Selva domenica alle 11:00 per l’incontro della 9° giornata di campionato. Intanto, lunedì, gli Under 15 hanno centrato la terza vittoria della loro stagione, la seconda consecutiva nonchè esterna come la precedente. Non manca un brivido finale, per i giovani Titani, nel recupero della 2° giornata di campionato. San Marino Academy che prova subito a prendere il largo con i centri di Conti (doppietta) e Achilli entro il quarto d’ora di gioco. Gjonseneli prova a ricucire lo strappo, ma la porta dell’Osteria Grande viene nuovamente infilata da Gasperoni. Poi ancora Gjonseneli in rete per il 4-2 con cui si chiude il primo tempo. Il 5-2 di Moscioni sembra quasi una sentenza, ma non è così, perché l’Osteria Grande trova il modo di risalire con la doppietta di Gheller, senza però trovare quell’acuto finale che avrebbe potuto darle un risultato utile. Finisce 5-4 per i Titani. Il prossimo impegno degli Under 15 sarà questa sera (ore 19:00) in casa della Mernap Faenza.

Ufficio Stampa