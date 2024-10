San Marino. Giovanili: la Primavera femminile va ad Avellino, debutto stagionale per gli U19 del futsal

SETTORE FEMMINILE

Nell’agenda delle ragazze della Primavera c’è la trasferta in casa della Vis Mediterranea. Si gioca sabato alle 14:00 ad Avellino. In palio, per entrambe, i primi punti stagionali. In casa invece le Under 15 e le Under 17, che dopo l’ottimo esordio puntano a confermare sé stesse di fronte al medesimo avversario: il Riccione. Le più piccole, allenate da Argilli, se la vedranno con le pari età rivierasche domenica alle 10:30 a Faetano. Le Under 17 di Zaghini invece saranno di scena ad Acquaviva, sempre domenica ma alle 10:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La trasferta dei ragazzi della Primavera in casa del Sestri Levante, valevole per la 5° giornata di campionato, è stata rinviata al 2 novembre a causa degli impegni concomitanti della Nazionale Under 19 di San Marino nelle Qualificazioni in Finlandia. In casa gli Under 16 di Bonesso, che dopo il pari in rimonta contro la Vis Pesaro puntano a ritrovare la vittoria davanti al pubblico amico, proprio come era avvenuto alla prima giornata. Sul loro cammino si parerà l’Arezzo, che incrocerà gli scarpini con i Titani, a Dogana, a partire dalle 15:00 di domenica. Il Legnago Salus farà invece gli onori di casa nei confronti di Under 17 e Under 15. I primi vogliono bissare la vittoria della settimana scorsa, mentre i secondi sono a caccia di un riscatto. Entrambe le sfide sono programmate per le 13:00 di domenica..

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il lungo fine settimana delle giovanili inizia oggi e sarà aperto dal recupero della gara degli Under 14 Provinciali di Valentini contro il Victoria, valevole per la 1° giornata di campionato. Si gioca a Montegiardino alle 16:30. La stessa formazione sarà in campo anche sabato alle 16:00, sempre a Montegiardino, contro il Riccione, che sarà anche l’avversario degli Under 14 Provinciali di Piselli, loro però di scena domenica mattina (10:30) a Fiorentino. Stesso identico orario di kick-off per gli Under 15 Provinciali di Baschetti, desiderosi di cancellare il k.o. dell’ultima giornata e impegnati a Domagnano contro l’A.S.A.R. Nel folto programma casalingo della settimana rientrano anche gli Under 16 Interprovinciali, chiamati a rinverdire le sensazioni della prima giornata – quando fu vittoria in casa – contro i pari età dell’Accademia Marignanese, che farà visita ai ragazzi di Frino domenica mattina (10:30) a Montecchio. Tutte fuori casa le formazioni regionali, ad iniziare, in ordine di tempo, dagli Under 14 Professionisti di Di Spirito, che faranno visita alla Reggiana sabato alle 15:00. A seguire gli Under 18 di Magnani, ospiti, sempre sabato, dello Junior Calcio Cervia, con fischio d’inizio fissato alle 16:45. Alla domenica invece gli Under 13 Professionisti, anche loro ospiti della Reggiana. In questo caso il primo giro al pallone verrà dato alle 12:00. Sempre domenica mattina, ma alle 10:30, toccherà agli Under 17 Provinciali fare visita alla Stella. E avverranno fuori dai confini di San Marino anche gli esordi stagionali delle due formazioni Esordienti. Inizierà la squadra “B”, che sarà impegnata venerdì alle 15:30 sul campo del Città di Cattolica. Dopodichè toccherà alla squadra “A”, di scena sabato alle 16:30 in casa della Vis Novafeltria.

SETTORE FUTSAL

Parlando di esordi, sarà proprio questo il fine settimana nel quale inaugurerà la propria stagione il settore futsal, oggi ridotto alla sola formazione Under 19, che si “trasferisce”dal campionato regionale a quello nazionale. Sempre guidati da Matteo Selva, i giovani Titani della palla a rimbalzo controllato vivranno la loro ‘prima’ sul parquet amico di Acquaviva. A far loro visita, domenica alle 11:00, il Modena Cavezzo.

Ufficio Stampa