San Marino. Giovanili: le U17 vedono il traguardo, gli U16 chiudono a Lucca

SETTORE FEMMINILE

La domenica pre-natalizia si carica di grandi significati per le Under 17, distanti appena un passo dall’accesso alla fase successiva del torneo. Il traguardo si raggiungerebbe molto difficilmente con un risultato diverso da una vittoria, dato che, allo stato attuale dell’arte, le ragazze di Zaghini sono esattamente a pari punti con la S.P.A.L., battuta però nello scontro diretto: ne consegue che conquistare la piena posta equivarrebbe a scrivere un verdetto favorevole senza lasciare alcuna possibilità di appello alle rivali ferraresi. Per la 13° e ultima giornata della fase regionale l’avversario delle giovani Titane è il Rimini, loro ospite domenica alle 10:30 a Domagnano. Esauriti gli impegni delle Under 12 e delle Under 15 nell’attesa dei nuovi calendari. Fermo per la sosta natalizia il campionato Primavera 2.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

La trasferta a Lucca è l’ultimo impegno del 2024 per gli Under 16, a caccia di conferme dopo il successo dello scorso fine settimana così come gli Under 17, che invece saranno di scena a Dogana. I primi giocheranno domenica alle 15:00, mentre i secondi, opposti alla Vis Pesaro, domenica alle 14:00. Naturalmente c’è la Vis Pesaro anche nell’agenda degli Under 15, impegnati alla domenica mattina (ore 11:00) sempre a Dogana. Fermi per la sosta natalizia i ragazzi della Primavera 4.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

Il recupero delle gare con il Modena aveva fatto slittare di una settimana i due impegni della 10° giornata di campionato con la S.P.A.L. Il riferimento è alle due formazioni dei “Professionisti”: gli Under 13 saranno di scena ancora una volta a Montegiardino, dove incroceranno i tacchetti con i pari età ferraresi domenica alle 11:15; gli Under 14 mantengono il campo “tradizionale” di Montecchio, dove faranno gli onori di casa sempre domenica, ma alle 11:00. Gli Esordienti “A” si apprestano a concludere la prima parte del cammino stagionale: di fatto saranno proprio loro ad inaugurare il fine settimana di gare affrontando oggi pomeriggio il Bellaria Igea Marina per l’11° e ultima giornata del proprio torneo; si gioca a Montegiardino alle 16:00. In casa anche gli Under 17 Provinciali di Venerucci, unica squadra impegnata al sabato e determinata a chiudere l’anno solare con il quarto successo consecutivo, da perseguire a Dogana contro l’A.S.A.R. (ore 15:30). Domenica mattina toccherà invece agli Under 18 Regionali concludere la prima metà del cammino con un risultato che possa riscattare quello del turno precedente. I ragazzi di Magnani saranno in visita al Mezzolara, che sfideranno a partire dalle ore 10:30.

SETTORE FUTSAL

Un dirimpettaio di classifica sulla strada degli Under 19: il Balça Poggese, ultimo avversario degli Under 19 nel 2024, al momento vanta sole tre lunghezze di vantaggio rispetto a loro e farà gli onori di casa in un incontro che si disputerà domenica alle 11:00.

Ufficio Stampa