San Marino. Giovanili: le Under 17 ingranano la sesta, Primavera 4 in Trentino a caccia di conferme 

SETTORE FEMMINILE

Ancora vincenti le Under 17, che si prendono il recupero infrasettimanale con la S.P.A.L. (4° giornata di campionato), salgono a sei successi consecutivi, scavalcano al secondo posto proprio le ferraresi e continuano a mettere pressione alla capolista Riccione, avanti di tre lunghezze e con una partita in più. Ieri ad aprire il 6-1 di Montecchio è stata Fabbri dopo 5’ di gioco. Padovani, due volte Terenzi e capitan Paone hanno dilatato le distanze entro la fine del primo tempo, mentre il secondo si è aperto con la rete-lampo di Faggioli, non sufficiente alla S.P.A.L., però, per incrinare le certezze delle ragazze di Zaghini, che anzi hanno chiuso la contesa poco oltre l’ora di gioco con la terza marcatura personale di Terenzi. Solo pochi giorni a disposizione per tirare il fiato, però, perché domenica mattina sarà di nuovo campionato per le Under 17, sempre impegnate a Montecchio nel match della 10° giornata con il CUS Parma, il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 10:00. Mezz’ora dopo avrà inizio la gara della 9° di campionato delle Under 15, chiamate a fare gli onori di casa, a Faetano, nei riguardi della Frugesport, in quello che sarà anche il penultimo impegno delle ragazze di Argilli in questa fase del campionato, dato che alle giovani Titane rimane solo da recuperare la gara esterna della terza giornata con l’Imolese. Le Under 12 sono invece di scena al sabato e a Falciano. Sulla strada delle ragazze di Del Mastro, per la 4° giornata di ritorno autunnale, si parerà il Cailungo Bianco; si gioca alle 15:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Dopo la scorpacciata di risultati del fine settimana scorso, è il desiderio di conferma che anima le formazioni nazionali in vista del week-end entrante. C’è soprattutto la S.P.A.L. nell’agenda dei mister, con la sola eccezione della Primavera 4, chiamata a spingersi fino al Trentino-Alto Adige. Il Trento riceverà i ragazzi di Cancelli allo stadio Briamasco sabato alle 12:00. Più corta la trasferta degli Under 16 di Bonesso, attesi a Ferrara – dalla S.P.A.L. – domenica alle 15:00. Sempre domenica, ma alle 14:30, gli Under 17 faranno gli onori di casa nei confronti dei pari età spallini all’Ezio Conti di Dogana. Che sarà anche il teatro di San Marino Academy – S.P.A.L. nella categoria Under 15. In questo caso però i ragazzi di Vanni anticipano l’impegno della 12° di campionato alle ore 11:30.

Campionati provinciali, interprovinciali e regionali

C’è piccolo tour de force ad attendere la formazione degli Esordienti “B”, chiamata ad ospitare, sabato a Montegiardino, il Morciano per l’8° di campionato (ore 15:00) e subito dopo attesa da un’altra prova interna, quella di domenica – sempre a Montegiardino – con l’Accademia Marignanese, in questo caso valevole per il recupero della 2° giornata. Ma non basta, perché martedì i giovani Titani saranno in visita al Riccione per la 9° giornata (ore 15:30). Meno serrato invece il programma dei coetanei afferenti alla categoria “Professionisti”: gli Under 13 di Mastini saranno in visita sabato al Cesena, ed esattamente alla stessa ora – le 17:00 – sarà emesso, a brevissima distanza, anche il fischio d’inizio di San Marino Academy – Cesena della categoria Under 14 Professionisti. Dopo il rinvio in settimana della gara con l’A.S.A.R, gli Under 17 Provinciali si preparano a fare visita alla squadra “B” del Corpolò, che attende i ragazzi di Venerucci domenica alle 16:15. Il Misano invece farà gli onori di casa (sabato alle 17:00) nei confronti degli Under 15 Provinciali, e l’Accademia Marignanese farà lo stesso con gli Under 14 Provinciali di Piselli, sempre in serie positiva ma desiderosi di ritrovare la vittoria smarrita un turno fa; in questo caso si gioca sabato alle 15:15. Sempre sabato, ma alle 17:30, gli Under 14 Provinciali di Valentini ospiteranno a Montegiardino i pari età del Bellaria Igea Marina, mentre la Stella sarà l’avversario domenicale degli Under 16 Interprovinciali, a caccia di continuità sul campo dei riminesi e impegnati a partire dalle ore 10:30. Gli Under 18 Regionali cercheranno invece di spezzare con un successo la serie di tre pareggi consecutivi, gli ultimi due dei quali completamente privi di reti. La missione sarà perseguita dai ragazzi di Mastini a Dogana: loro avversaria, nel match delle 15:00 di sabato, la Dea Rimini.

SETTORE FUTSAL

Erano stati fermi qualche tempo ma il periodo di inattività non ha fatto particolarmente male agli Under 15, che ieri hanno centrato una vittoria in doppia cifra sul campo del Futsal Gatteo, cui i giovani Titani hanno lasciato solo la rete della bandiera – segnata da Montemaggi – dopo il torrenziale 12-0 a firma di Gasperoni, Monti (doppietta), Agostini, Zafferani (doppietta), Moscioni (doppietta), Achilli (tripletta) e Lodolini. Under 15 che lunedì (ore 18:30) recuperereranno la gara con l’Osteria Grande. Tornano invece a giocare in Repubblica gli Under 19 nazionali, ma non nella consueta casa della palestra di Acquaviva. Sarà invece il Multieventi Sport Domus a fare da teatro alla sfida dell’8° di campionato tra i ragazzi di Selva e il Bologna, programmata per domenica alle 16:00.

Ufficio Stampa