San Marino Academy. Giovanili: l’Under 19 di futsal chiude col Città di Romagna

ATTIVITÀ NAZIONALE

Solo l’Under 16 in campo, tra le formazioni maschili iscritte a campionati di portata nazionale della San Marino Academy. I ragazzi di Vangelista saliranno al Bottagisio di Verona, per affrontare la Virtus domenica alle ore 13.00.

ATTIVITÀ REGIONALE E PROVINCIALE

Osserva il turno di riposo l’Under 13 PRO, mentre sono in calendario due sfide domenicali per gli Esordienti Provinciali. Entrambe in casa, si giocheranno a Montegiardino e Fiorentino. Al “Federico Crescentini” l’incontro del Girone B con il Riccione (ore 10:00), mentre mezz’ora più tardi gli Esordienti Provinciali A scenderanno in campo con la Polisportiva Garden. Appendice di campionato, per gli Esordienti Provinciali B, nel tardo pomeriggio di lunedì: i ragazzi di Campagna scenderanno a Miramare per sfidare il Rivazzurra.

Delle tante sfide casalinghe, quella dell’Under 14 PRO si terrà a Montecchio, domenica alle 11:00, quando arriverà il Modena. Per quel che riguarda invece gli Under 14 a 9, domani è in programma il secondo impegno in quattro giorni. Dopo la vittoria in casa dell’Accademia Marignanese (3-2, a segno Borgelli, Christian Guerra ed Enea Guerra), tocca alla sfida con la Polisportiva Garden – programmata a Montegiardino, alle 16:00. Osservano il turno di riposo gli Under 14 A, mentre saranno regolarmente in campo le due formazioni dell’Under 15 Provinciale. I ragazzi di Baschetti saranno impegnati domenica mattina con la Stella (Domagnano, ore 10:30), mentre quelli di Valentini sono attesi dalla breve trasferta al Don Pippo di Rimini, ospiti della Sanges (domenica, ore 10:30).

Come per gli Under 14 a 9, anche per gli Allievi Provinciali quella di domenica sarà la seconda gara della settimana. Mercoledì, infatti, i Biancazzurrini di Zanotti hanno vinto in rimonta sul campo del San Lorenzo. Gara piuttosto tesa, che Ugolini e Pasquali hanno portato dalla parte dell’Academy, e che ha visto ben tre espulsioni nel corso dell’intero incontro – due delle quali inflitte ai padroni di casa. Per questo Luca Ugolini non potrà prendere parte alla sfida domenicale contro i pari età dello Young Santarcangelo, che si terrà a Dogana alle ore 10:30.

Straordinari in campo, infine, anche per gli Under 19 Provinciali. Seconda trasferta in tre giorni, quella di domani, per i ragazzi di Venerucci. Mercoledì sera, a San Giovanni in Marignano, la Juniores ha rimontato lo svantaggio di due gol – maturato nel primo tempo – riacciuffando l’Accademia Marignanese grazie agli acuti di Tumidei e Ciacci. Già domani, i Biancazzurrini saranno in campo al Carlo Brigo per incrociare i padroni di casa del Morciano (ore 15:00).

ATTIVITÀ FEMMINILE

Ultimo fine settimana di sosta per la Primavera 1 Femminile, che coincide con la prima di due delicate trasferte in Toscana per l’Under 17. Partite col piede giusto nei play-off regionali, le ragazze di Piva cercano conferme sul campo dell’Empoli – capolista a punteggio pieno del proprio raggruppamento in regular season. Calcio d’inizio programmato alle 15:30 di domenica, quando un’eventuale vittoria garantirebbe già l’accesso al turno successivo. Decisamente più breve l’impegno fuori confine per l’Under 15 Femminile, che domani farà visita al Femminile Riccione (ore 15:30). Infine, le Esordienti, chiamate al confronto col Cosmos 1 nel Campionato Sammarinese Under 12: la partita si giocherà domenica mattina a Falciano, con calcio d’inizio alle 9:15.

ATTIVITÀ FUTSAL

Rientrati da poco dalle fatiche della Malta Cup 2024 con la selezione giovanile di San Marino, gran parte dei ragazzi componenti le formazioni Under 19 ed Under 21 della San Marino Academy saranno chiamati ad impegni domenicali. Entrambe programmate per questa domenica, le due sfide si disputeranno a cavallo dell’ora di pranzo: quella al Città di Romagna, afferente al campionato Under 19 e valevole per l’ultima giornata, si giocherà a San Mauro Pascoli a partire dalle ore 11:00. Fischio d’inizio programmato invece alle 14:30, per la sfida tra formazioni Under 21 di San Marino Academy e X Martiri, di scena alla palestra di Acquaviva.

