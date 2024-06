Nel fine settimana appena trascorso i membri di Giunta hanno fatto visita agli amici di Froges per celebrare i 40 anni di gemellaggio.

Ringraziamo per l’ospitalità il Comune, il Console di Grenoble e l’Associazione dei Sammarinesi, non vediamo l’ora di rivedervi tra 15 giorni ad Acquaviva per continuare a festeggiare insieme!