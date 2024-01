A conclusione del periodo delle festività natalizie, il 2024 si apre con la Giunta di Castello di Serravalle che ringrazia l’associazione Attiva-Mente per il prezioso dono di una sedia per mobilità su scala AAT C-MAX grazie alla quale la Casa del Castello di Serravalle è da oggi diventata accessibile anche a coloro che presentano difficoltà di mobilità.

Un segno tangibile di come le associazioni perseguono i loro scopi in modo attivo sul territorio.

Giunta di Castello di Serravalle