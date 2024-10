San Marino. Giunta di Castello di Serravalle: Rassegna teatrale “Piccoli Sguardi”

La Giunta di Castello di Serravalle, anche per la stagione teatrale 24-25 ha il piacere di annunciare la ripresa della rassegna “Piccoli Sguardi” con gli appuntamenti della domenica pomeriggio (ore 16:30), dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Gli appuntamenti sono:

domenica 20 Ottobre con “LE VIE DEL TESORO” della compagnia Atuttotondo.

Attraverso una grande mappa, si cercherà di raggiungere il Tesoro. Uno spettacolo interattivo che prenderà la direzione delle scelte del pubblico

domenica 10 Novembre con “iSOLA” della compagnia Bradipoteatar.

Lo spettacolo parte dal concetto che l’accesso indiscriminato e massivo agli strumenti informatici fin da bambini, può comportare il rischio di confondere virtuale e reale, di poter provare un senso di isolamento, sentirsi un’isola lontana dagli altri. Lo spettacolo contiene comunque un messaggio positivo, ricordando che anche un’isola non è mai sola

domenica 15 Dicembre con “LA PORTA MAGICA 2 – il ritorno del dottor k” della compagnia On The Fly Theatre.

Lo scienziato pazzo dottor k torna nel laboratorio insieme al suo ritrovato amico Bruno (un pupazzo di pezza) per viaggiare nuovamente tra le dimensioni.

domenica 2 Febbraio con “BALLOON ADVENTURES” della compagnia Manicomics teatro pscrl.

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown?

domenica 9 Marzo con “ECOMONSTER PUPPET SHOW” della compagnia Allincirco.

Nel loro laboratorio segreto, il professor Sputnik e la robotica dottoressa Laika, si stanno cimentando nella più grande impresa della loro carriera di scienziati patafisici: creare la vita dalla materia!

domenica 30 Marzo con “IL VOLO” de La Baracca Società Coop. Sociale Onlus.

Gustavo costruisce macchine speciali, motori mai visti, e sogna di realizzare una trivella che, scavando, lo porti fino in Cina; Gioacchino sogna di volare, ma senza motore, solo con l’aiuto del vento, e racconta a Gustavo di come anche il bruco, proprio il bruco, trasformandosi in farfalla, possa volare.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Polivalente – auditorium Little Tony (Via Ezio Balducci 1/B – Serravalle).

Si consiglia la prenotazione tramite mail salapolivalente@castello. serravalle.sm o via whatsapp al 3357345340.

Biglietti Interi 9 Euro, ridotti 6 Euro e per i gruppi (4 o +) tutti ridotto.

Alla fine di ogni spettacolo sarà offerta una deliziosa merenda per tutti i bambini.

Vi aspettiamo numerosi

Il Capitano di Castello

Roberto Ercolani