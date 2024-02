SAN MARINO. Giunta di Castello di Serravalle: ”Sabato 17 febbraio va in scena “Evolution”

Per il penultimo appuntamento della rassegna per adulti “occhi sul teatro”, la Giunta di Castello di Serravalle, con la partnership del Negozio Chicco di San Marino, propongono una serata comica tutta sammarinese. Sabato 17 febbraio 2024 alle ore 21.00, presso la sala polivalente – auditorium Little Tony, andrà in scena “Evolution”; il seguito di “Bromance: voi non mi piacete” uno spettacolo portato dall’esilarante compagnia Bromance, composta da Enea Salicioni, Filippo Matteoni, Jacopo Giardi e Cristiano Pezzi e che vede la collaborazione di Alice Giardi. Bromance è un gruppo comico formatosi a fine 2020, i cui membri vengono dalla scuola di teatro e danza creativa Bradipoteatar. Il gruppo, giunto al secondo format, proporrà il suo concetto di evoluzione sviscerandolo in modo goliardico attraverso una serie di sketch di cabaret che ironizzano sullo scorrere del tempo. L’evoluzione umana è stata segnata da eventi chiave: l’invenzione della ruota, l’invenzione del bidet e la scoperta del Bifidus Actiregularis! I Bromance questo lo sanno bene e non se ne dimenticano mai, soprattutto sul palco. I dissacranti giullari di San Marino affrontano il loro passato e presente…ma sempre con la mente e il cuore verso il gerundio! Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto intero è di 12€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 10€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito; per questa rassegna esiste anche la promozione “Abbonamento a 4 spettacoli”, ovvero 4 biglietti interi al prezzo di 40€. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi in programma vi invitiamo a seguire le pagine della Giunta di Castello di Serravalle e della Sala Polivalente su facebook o di consultare il sito www.castello.serravalle.sm.