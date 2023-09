San Marino. GIURAMENTO DI DUE NUOVI SECONDI SEGRETARI

Nella giornata di oggi hanno giurato, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, i due nuovi Secondi Segretari, vincitori del concorso pubblico dello scorso mese di giugno.



Si tratta di Gloria Valentini e Filippo Panzavolta che, in seguito all’Alto adempimento Istituzionale, entreranno effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri in ruoli che verranno specificamente assegnati loro.



A introdurre i nuovi funzionari diplomatici, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha presentato i nuovi Secondi Segretari, enfatizzando quanto sia importante arricchire e qualificare il Corpo Diplomatico Sammarinese di carriera che consentirà di ampliare e approfondire le diverse competenze attribuite al Dipartimento sia al proprio interno, sia nelle diverse sedi della Repubblica all’estero.

Le sfide all’orizzonte sono molteplici e da qui è emersa la necessità di inserire nuove risorse a sostegno dell’attività di politica estera attraverso il potenziamento delle relazioni bilaterali, l’intensificazione del rapporto con l’Unione europea e una sempre maggiore rappresentanza negli Organismi e nei Fora internazionali.

San Marino 14 settembre 2023/1723 d.f.R.