San Marino. Gli Arbitri vincono il 2° “Trofeo Enrico Bellofiore. ”Al triangolare benefico per Aslem hanno partecipato Asco 35, ASA e ASSS

Allo stadio Ezio Conti di Dogana si e? giocato il 2° Trofeo Enrico Bellofiore, in ricordo dell’amico e collega di San Marino RTV scomparso a maggio 2022. Al triangolare hanno partecipato le squadre dell’Asco 35, quella dell’Associazione Sammarinese Arbitri e dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva promotrice dell’iniziativa.

Con il risultato di 2-1 gli arbitri hanno superato l’Asco 35 nella prima partita. Con lo stesso punteggio i giornalisti sportivi hanno battuto l’Asco 35. Per l’assegnazione del trofeo e? stata decisiva l’ultima partita del triangolare.

Nonostante le occasioni, la sfida tra arbitri e giornalisti sportivi si e? chiusa solo sul risultato di 0-0. La vittoria finale e? passata dal dischetto. Dagli undici metri, i portacolori della Associazione Sammarinese Arbitri sono stati infallibili imponendosi per 5-3 ai rigori.

Una serata di divertimento, di gioia e di solidarieta? con il ricavato interamente devoluto all’ASLEM, l’Associazione Sammarinese per la lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne.

L’ASSS intende ringraziare per il supporto anche la FSGC, Koppe e le squadre partecipanti, per aver risposto con entusiasmo a questo progetto che per la seconda volta e? stato realizzato.

Albo d’oro “Trofeo Enrico Bellofiore”

2023 – Forze dell’Ordine Sammarinesi 2024 – Associazione Sammarinese Arbitri