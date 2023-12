San Marino. GLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.E. FILIPPO TAMAGNINI E S.E. GAETANO TROINA AL 75°ANNIVERSARIO DELL’ADOZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO A GINEVRA

GLI ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.E. FILIPPO TAMAGNINI E S.E. GAETANO TROINA HANNO PARTECIPATO ALL’EVENTO DI ALTO LIVELLO COMMEMORATIVO DEL 75°ANNIVERSARIO DELL’ADOZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO A GINEVRA

Nella giornata odierna gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina hanno partecipato all’evento di Alto livello commemorativo del 75° anniversario dell’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo a Ginevra, accompagnati, nell’occasione, dal Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ambasciatore Marcello Beccari e da una Delegazione diplomatica.

Un evento commemorativo rilevante che ha rappresentato un’opportunità storica per riaffermare quanto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sia pilastro di società basate sullo stato di diritto, sulla democrazia e sulla pace; un evento che ha avuto il merito di riaccendere i riflettori sulla necessità corale di continuare a profondere particolare impegno per la salvaguardia e diffusione dei diritti umani.

Nell’ambito dell’Alto incontro, i Capitani Reggenti hanno avuto un colloquio con l’Alto Commissario per i Diritti Umani, Volker Türk. Nel bilaterale intercorso, la Reggenza ha messo in luce il fondamentale collegamento tra la Dichiarazione dei Diritti sammarinese e la Dichiarazione Universale, sottolineando il prevalere delle norme di diritto internazionale in materia di diritti umani sulle norme nazionali.

L’Alto Commissario ha particolarmente apprezzato questa peculiare caratteristica costituzionale sammarinese, auspicando che essa possa essere un esempio virtuoso capace di guidare anche altre Nazioni. Egli ha particolarmente stimato anche la campagna di sensibilizzazione per la quale la Repubblica di San Marino si è impegnata a rendere i giovani portatori e difensori dei diritti umani. Le Loro Eccellenze hanno altresì riportato all’Alto Commissario il messaggio riferito Loro dagli alunni delle scuole sammarinesi recentemente visitate ed in particolare connesso alle fondamenta universali del “diritto al gioco”, come pilastro imprescindibile di libertà.

Terminato il colloquio, i Capitani Reggenti hanno poi pronunciato un proprio intervento, nell’ambito del segmento dedicato, relativo all’impegno che la Repubblica di San Marino attuerà con iniziative istituzionali e formative riguardanti la sensibilizzazione delle giovani generazioni.

“La Repubblica di San Marino si è posta l’obiettivo di avviare iniziative istituzionali e formative in territorio che abbiano al centro le future generazioni, affinché queste possano prendere conoscenza diretta di questo fondamentale documento internazionale che è indissolubilmente legato all’identità giuridica, sociale e culturale dei sammarinesi. Nell’ambito di tali iniziative programmate, anche alla luce del recente contesto geopolitico in cui stiamo vivendo e dal continuo riemergere di conflitti e tensioni, San Marino volge il suo sguardo ai giovani, perché questi possano prendere coscienza e rispettare i diritti inalienabili e irrinunciabili, diventando, a loro volta, portatori e protettori dei diritti umani, della democrazia e della pace”, hanno pronunciato nell’assise Le Loro Eccellenze, ribadendo, con determinazione, i principi che sottendono allo sviluppo di relazioni pacifiche tra Stati.

A margine dell’Alto evento commemorativo, al quale hanno preso parte Capi di Stato, Ministri e Rappresentanti dei Paesi ONU, i Capitani Reggenti hanno avuto l’occasione di visitare le opere artistiche risultanti vincitrici del Bando di Concorso promosso dalle Istituzioni sammarinesi in sinergia con la Rappresentanza Permanente di Ginevra esposte presso la prestigiosa sede del Palazzo ONU, che interpretano i valori chiave universali dell’ONU ed altresì celebrano i più Alti valori identitari della Repubblica di San Marino.

La Reggenza, nel corso della trasferta onusiana, ha avuto un articolato momento di incontro e confronto con la Rappresentanza diplomatica sammarinese accreditata alle Nazioni Unite, alla quale ha espresso gratitudine per l’ampio e qualificato impegno profuso.

La Reggenza intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questo storico evento.

San Marino, 11 dicembre 2023/1723 d.F.R.

Reggenza