San Marino. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti intervengono al Summit del Futuro

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni sono intervenuti oggi, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, al Summit del Futuro, l’evento voluto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres e finalizzato a gettare le basi per un ordine globale sostenibile, giusto e pacifico per tutti i Popoli e le Nazioni.

La Reggenza è giunta a Palazzo di Vetro accompagnata da una delegazione diplomatica e ha condiviso il lavoro preparatorio che ha condotto, nella giornata di ieri, all’adozione del Patto per il Futuro; un documento prospettico che, assieme a due dichiarazioni allegate, il Patto Digitale Globale e la Dichiarazione sulle Future Generazioni, mira a rispondere alle principali sfide globali in atto, dai conflitti in corso alla crisi climatica, dalla riforma dei sistemi finanziari internazionali alla definizione di una governance condivisa per le tecnologie digitali.

Alla presenza di numerosi Capi di Stato e di Governo la Reggenza, nel proprio intervento, ha sottolineato la necessità di cooperare nel quadro delle strutture e dei meccanismi internazionali, nell’assunto che occorra lavorare responsabilmente per creare le condizioni del dialogo e della pace, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni internazionali.

Allo stesso tempo, ha confermato l’impegno della Repubblica di San Marino ad offrire il proprio contributo alla ricerca di soluzioni collettive per un futuro di pace e di dialogo, in conformità al diritto internazionale e con uno sguardo alle future generazioni.

Nella giornata di domani, è previsto un incontro dei Capitani Reggenti con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Il Vertice internazionale precede l’avvio del dibattito generale della 79^ sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si aprirà domani e che vedrà la partecipazione e l’intervento, il prossimo sabato 28 settembre, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

San Marino, 23 settembre 2024/1724 d.f.R.