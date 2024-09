San Marino. Gli eventi del secondo weekend di settembre.

Tuttavia…che Spettacolo! Disability Pride – fino al 15 settembre

Ritorna questo evento dedicato alla cultura, allo sport e al mondo dei motori, aperto a tutti. Saranno presenti atleti e campioni che si esibiranno in discipline come rally, moto, go-kart, e offroad, con la possibilità di provare anche il volo in aereo e mongolfiera. L’evento affronterà anche il tema della violenza di genere e ospiterà Volontariato in Fiera, con diverse associazioni del sociale. Dove: Multieventi Sport Domus, Serravalle.

Ingresso: Villaggio Moto-Solidale a offerta libera. Attività gratuite per persone con disabilità.

Info: mototerapiarsm@gmail.com – Whatsapp: 337 1010500.

XXIII Raduno La Linea Gialla – dal 13 al 15 settembre

Evento per appassionati di veicoli militari storici. Il campo base presso l’Aeroclub di Torraccia ospiterà veicoli e figuranti che ricreeranno le scene della Linea Gotica.

Dove: Aeroclub Torraccia, Domagnano.

Info: info@automobileclub.sm.

Artisti in Casa – 14 e 15 settembre

Montegiardino ospita la XIV edizione del festival con decine di artisti che si esibiranno in performance di teatro, musica e letteratura nelle case del borgo.

Dove: Centro Storico di Montegiardino.

Info: info.artistincasa@gmail.com.

Musicfest Adriatica – 14 settembre

Le Bande Musicali si esibiranno nel Centro Storico per celebrare la 20° edizione dell’evento.

Dove: Centro Storico, San Marino.

Info: info@musicandfriends.it.

Festa della Madonna Addolorata di Falciano – 14 e 15 settembre

Due giorni di festa con giochi, stand gastronomici e musica, con Davide Salvi e Elena Cammarone.

Dove: Falciano.

Info: serravalle@giuntedicastello.sm.

Dallara Stradale – Il Viaggio – 15 settembre

Il passaggio delle auto Dallara Stradale nel Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:30 – 12:00.

Mostre d’arte

– Mostra di Eduardo Kobra – Fino al 31 ottobre.

– Transavanguardia: La vitalità nel contemporaneo – Fino al 22 settembre.