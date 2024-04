San Marino. Golf: Aisha Nouioui e i fratelli Gardini sul podio a Monteveglio

Ben 6 le ragazze e 10 i ragazzi del San Marino Golf qualificati alla competizione bolognese che ha registrato un grande successo di partecipazione, raggiungendo il numero massimo di iscritti stabilito dalla Federazione Italiana Golf con 78 ragazzi provenienti da tutto il nord e centro Italia, dal Trentino a Roma.

La quarta tappa del circuito interregionale giovanile Teodoro Soldati è stata vinta dal parmigiano Riccardo Pedretti nella classifica maschile e da Eleonora Zini di Reggio Emilia in quella femminile.

Ottimi i piazzamenti nelle classifiche di categoria per i ragazzi del club bianco-azzurro: primo posto lordo under 14 per Aisha Nouioui, secondo lordo under 14 per Alessandro Gardini e terzo lordo generale per Bianca Maria Gardini.

Grande soddisfazione per i risultati di tutti i ragazzi su un campo reso difficile dalla forte pioggia che, dal primo pomeriggio, ha tormentato i giocatori.