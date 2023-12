San Marino. Golf: Pioggia di Brevetti per il San Marino Golf – EmmeGi Academy!!

Il Brevetto (B) è un riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Golf (FIG) ai golfisti che hanno raggiunto un determinato livello di competenza nel gioco del golf. Questo viene valutato attraverso l’accumulo di punti durante le competizioni ufficiali.

Nel caso del club bianco-azzurro, la stagione federale appena conclusa ha portato a un notevole aumento dei Brevetti assegnati per il prossimo anno. Infatti, il numero di Brevetti passa da cinque del 2022 a undici nel 2023.

Tra questi brevetti, due di essi sono particolarmente prestigiosi: i Brevetti Giovanili (BG). Questi brevetti vengono assegnati ai giovani golfisti che si distinguono per le loro abilità e il loro impegno nel gioco del golf. Rappresentano quindi un importante riconoscimento per i giovani talenti del club bianco-azzurro.

Con l’aumento dei Brevetti assegnati, il club bianco-azzurro può essere fiero dei risultati ottenuti nella stagione federale appena conclusa. Questi riconoscimenti testimoniano l’impegno e la dedizione dei golfisti del club nel migliorare le loro abilità e risultati nel gioco del golf.

10° posto nazionale Under 12 femminile per Giada Pelliccioni (BG – 32 giri)

14° posto nazionale Under 12 maschile per Leone Franchi (BG – 36 giri)

34° posto nazionale U12 femminile per Anita Masini (B – 25 giri)

46° posto nazionale U12 femminile per Martina Pelliccioni (B – 10 giri)

49° posto nazionale U14 femminile per Aisha Nouioui (B – 37 giri)

58° posto nazionale U12 maschile per Sampad Bartoletti Stella (B – 18 giri)

60° posto nazionale U12 maschile per Lorenzo Ferrari Fusaglia (B – 20 giri)

93° posto nazionale U12 maschile per Pietro Del Governatore (B – 13 giri)

117° posto nazionale U14 maschile per Giacomo Gasperoni (B – 25 giri)

159° posto nazionale U14 maschile per Alessandro Gardini (B – 25 giri)

190° posto nazionale U16 maschile per Ludovico Franchi (B – 22 giri)

Martina, con solo nove anni, è stata la giovanissima promessa italiana a ottenere questo importante riconoscimento nel 2023. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’enorme impegno dei ragazzi dell’Academy, che hanno completato un totale di 364 giri validi per il ranking, rispetto ai soli 90 dell’anno precedente.

Il brevetto si è rivelato un’incredibile opportunità per coinvolgere i giovani atleti nel mondo della competizione, offrendo loro importanti sconti per l’accesso ai campi da gioco in tutta Italia e la possibilità di partecipare a raduni ed eventi organizzati dalla Federazione Italiana nel corso del 2024.

I ragazzi e le ragazze under 12 sono particolarmente importanti nell’ambito dello sviluppo di questo sport, e sono già in preparazione per la prossima stagione. Dopo il successo ottenuto nel Challenge interregionale del 2023, si aspettano grandi cose da loro e sono considerati la squadra da battere.