San Marino. Grana al UEFA Medical Committee di Nyon

Il dott. Simone Grana, Vicepresidente della FSGC, ha partecipato al Comitato Medico della UEFA di cui è membro nella mattinata di ieri. A Nyon sono state prese in esame alcune variazioni al Regolamento che coinvolgeranno anche la fondamentale attività medica e sanitaria. Inoltre, si è passato in rassegna una serie di riscontri su: i) test e controlli nelle competizioni UEFA, a partire da quelli sviluppati a EURO 2024; ii) report integrale sulle attività specifiche condotte durante UEFA EURO 2024, che hanno messo in luce l’ottima collaborazione con il sistema sanitario nazionale tedesco, capace di supportare e implementare il notevole programma avviato per l’evento; iii) “CPR – Get trained, save lives”, la campagna avviata dalla UEFA che intende dotare i tifosi ed il pubblico generico presente alle partite le nozioni base per poter operare un massaggio cardiaco in caso di comprovata emergenza.

Uno sguardo anche al futuro, in tema di prossimi ed ulteriori investimenti in termini di formazione e ricerca. Sul primo punto, è stato annunciato il Medical Symposium 2025, che si terrà a Lugano nei primi mesi dell’anno prossimo – aperto a due medici e un fisioterapista per ogni Federcalcio affiliata. Sul fronte analitico, invece, sarà avviato uno studio scientifico che mira a comprendere se il numero di partite disputate attualmente dai calciatori abbia effetti negativi nei loro confronti.

FSGC