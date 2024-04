San Marino. Grande successo per la Motonautica Sammarinese

Al debutto nella competizione Internazionale svoltosi in questo fine settimana in Croazia a Porec il Team conquista il primo posto con l’atleta Nicola De Giorgi. ” Grande festa in casa Sammarinese” afferma il Presidente. Nicola con determinazione ha mostrato il suo valore come atleta con un mezzo preparato alla perfezione. ” Sono contento” dice De Giorgi mi sono preparato e i costanti allenamenti in mare mi aiutano a migliorare. Ora penso alla prossima gara che si svolgerà a Napoli in questo fine settimana 3-5 Maggio, insieme al Team con i miei compagni Alberto e Sofia Fochesato cercheremo di fare punti per partire bene in questo Campionato 2024″.

Uff. Stampa Aquabike San Marino