San Marino. Grande successo per l’apertura della campagna elettorale del PDCS: politica e spettacolo al Teatro Titano

Ieri sera, al Teatro Titano, si è tenuta l’apertura della campagna elettorale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), una serata straordinaria che ha visto una grande partecipazione di pubblico, con un teatro pieno e momenti di spettacolo indimenticabili.

La presentazione ufficiale dei candidati per le elezioni del 9 giugno si è svolta in un clima festoso, con la partecipazione entusiasta di tanti cittadini. La presentatrice ha introdotto i 52 candidati del PDCS, sottolineando la diversità e la competenza della squadra, composta da 19 donne e 10 giovani, dimostrando l’impegno del partito per una rappresentanza inclusiva e il rinnovamento.

Il Segretario Politico, Gian Carlo Venturini, ha tenuto un discorso appassionato in cui ha sottolineato l’importanza della continuità nelle politiche avviate e il ruolo cruciale del PDCS nella stabilità e crescita di San Marino. Venturini ha ribadito l’impegno del partito nella firma e attuazione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, un passo fondamentale per il futuro del paese. Ha inoltre evidenziato come la squadra di candidati rappresenti un equilibrio perfetto tra esperienza e nuove energie, provenienti da vari settori della società.

Il Presidente del PDCS, Pasquale Valentini, ha approfondito il programma elettorale del partito, fondato sui valori di democrazia, libertà, sostenibilità e solidarietà. Valentini ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nella vita politica e di promuovere un’azione politica guidata da ideali elevati e dal rispetto della dignità umana.

La serata è stata arricchita da intermezzi musicali che hanno reso l’evento un vero e proprio spettacolo. Le performance della cantante Sara e del sassofonista Vincenzo hanno creato un’atmosfera magica, dimostrando che la politica può andare di pari passo con l’intrattenimento e la cultura.

Il brindisi finale ha offerto l’opportunità ai partecipanti di incontrare e dialogare direttamente con i candidati, rafforzando il senso di comunità e partecipazione. Questo momento di incontro ha sottolineato l’approccio inclusivo e partecipativo del PDCS.

Il PDCS ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo della serata, confermando il proprio impegno a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per San Marino.

San Marino, 21 maggio 2024

PDCS